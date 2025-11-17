Νέοι μπελάδες για το Λούβρο: Κλείνει αίθουσα με ελληνικά κεραμικά λόγω κινδύνου στατικότητας

Δεν έχουν τέλος οι περιπέτειες για το Λούβρο, με το διάσημο μουσείο του Παρισιού να δηλώνει τη Δευτέρα (17/11) ότι κλείνει προληπτικά μία από τις γκαλερί του, λόγω προβλημάτων στατικότητας.

Η γκαλερί Campana, η οποία αποτελείται από εννέα αίθουσες αφιερωμένες στην ελληνική κεραμική τέχνη, θα κλείσει όσο διεξάγονται έρευνες για «συγκεκριμένες δοκούς που στηρίζουν το πάτωμα του δευτέρου ορόφου», τονίζει το Μουσείο του Λούβρου σε ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση δεν σχετίζεται με την πρόσφατη «ληστεία του αιώνα» στο μουσείο, όταν κοσμήματα και κειμήλια αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν «φτερά» μπροστά στα μάτια των επισκεπτών, ωστόσο αποτελεί μία ακόμα αρνητική είδηση για το Λούβρο το οποίο ήδη αντιμετωπίζει σφοδρή κριτική στη Γαλλία για ελλείψεις ασφαλείας.

Προβλήματα και με την υγρασία

Σύμφωνα με το France24, η διευθύντρια του Λούβρου, Λόρενς ντε Καρς, είχε ήδη προειδοποιήσει σε υπόμνημά της, τον περασμένο Ιανουάριο, για «επιδείνωση των ζημιών σε χώρους του μουσείου, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση».

Η επικεφαλής του μουσείου ανέφερε ότι κάποια τμήματα «δεν ήταν πλέον στεγανά, ενώ άλλα αντιμετωπίζουν σημαντικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη διατήρηση των έργων τέχνης».

Η Πινακοθήκη Campana βρίσκεται στον πρώτο όροφο, στην πτέρυγα Sully στο ανατολικό άκρο του συγκροτήματος, με τον δεύτερο όροφο από πάνω να έχει χαρακτηριστεί ως χώρος με προβλήματα στατικότητας.

Η περιοχή χρησιμοποιείται επί του παρόντος ως χώρος γραφείων, ανέφερε το μουσείο. Τα 65 άτομα που συνήθως εργάζονται εκεί θα μεταφερθούν, ενώ διεξάγονται περαιτέρω έρευνες.

«Κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, η Πινακοθήκη Campana θα είναι κλειστή για το κοινό ως προληπτικό μέτρο», σημειώνει η ανακοίνωση του Λούβρου.