Νεοκλής Αβδάλας: Τι ισχύει με τα δικαιώματά του στον Παναθηναϊκό

Ο Νεοκλής Αβδάλας έχει ξεκινήσει τη σεζόν στο NCAA με τρομερή ενέργεια και δείχνει ότι είναι έτοιμος για μεγάλα πράγματα στο μέλλον. Ο νεαρός γκαρντ του Βιρτζίνια Τεκ έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα, ειδικά μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στον Πρόβιντενς, όπου σημείωσε 33 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ. Οι εμφανίσεις του έχουν ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με τον Λούκα Ντόντσιτς, με αρκετούς να τον αποκαλούν «Greek Luka».

Virginia Tech 6'9" point guard Neo Avdalas showed off his BAG & proved why he'll be a potential lottery pick in the 2025 NBA Draft, as he dropped 33 Points in a WIN vs. Providence



33 PTS, 6 REB, 6 AST, 1 STL, 1 BLK, 13/23 FGM, 5/8 3PM, WIN



Avdalas





Παρά την προσοχή που συγκεντρώνει στην Αμερική, ο Αβδάλας διατηρεί στενή σύνδεση με την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του τριφυλλιού είχε υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο μαζί του και εξακολουθεί να έχει τα δικαιώματά του στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη αντί για το NBA, ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο για να τον εντάξει στο ρόστερ του.



Με αυτόν τον τρόπο, το τριφύλλι διασφαλίζει ότι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους Έλληνες παίκτες παραμένει… υπό έλεγχο για το μέλλον, διατηρώντας ισχυρή θέση έναντι του ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Ο Αβδάλας συνεχίζει να διαγράφει την πορεία του στη Βόρεια Αμερική, αλλά ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός κρατάει στα χέρια του ένα σημαντικό «χαρτί» για τη μελλοντική του ενίσχυση.