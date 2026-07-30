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Νέος Αμερικανός πρέσβης στην Κύπρο: Με το «ένα πόδι» στη Λευκωσία ο Τζον Μπρέσλοου

Κοντά στην επικύρωση του διορισμού του είναι ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο.

Unsplash
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΗΠΑ
Δημήτρης Σουλτογιάννης
Unsplash
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
Δημήτρης Σουλτογιάννης

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Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επικύρωση του διορισμού του Τζον Μπρέσλοου ως νέου πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου στη Γερουσία.

Οι γερουσιαστές ψηφίζουν επί διαδικαστικής πρότασης που θα επιτρέψει την ομαδική εξέταση 74 εκκρεμών διορισμών της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων και η υποψηφιότητα του Μπρέσλοου. Εφόσον εγκριθεί η διαδικασία, ανοίγει ο δρόμος για την τελική ψηφοφορία επικύρωσης των υποψηφιοτήτων.

Η υποψηφιότητα του Μπρέσλοου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς, εάν επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία, θα γίνει ο πρώτος πολιτικός διορισμός και όχι διπλωμάτης καριέρας που αναλαμβάνει τη θέση του Αμερικανού πρέσβη στη Λευκωσία.

Η εξέλιξη παρακολουθείται με ενδιαφέρον τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στην Κύπρο, καθώς η αμερικανική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων, με τις σχέσεις ΗΠΑ - Κύπρου να έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια σε θέματα άμυνας, ενέργειας και περιφερειακής ασφάλειας.

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Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Κύπρος πρέσβης Γερουσιαστές ΗΠΑ

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