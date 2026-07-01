Νέος δασμός στα μικροδέματα: Τι αλλάζει για Temu και Shein και πόσο θα κοστίζουν οι αγορές

Αλλάζει από σήμερα (1 Ιουλίου 2026) το κόστος για χιλιάδες καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω πλατφορμών όπως το Temu και το Shein, καθώς τίθεται σε εφαρμογή νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός.

Ο δασμός ανέρχεται σε 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αποστέλλονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά αποστολές συνολικής αξίας έως 150 ευρώ.

Η επιβάρυνση δεν υπολογίζεται ανά παραγγελία, αλλά ανά διαφορετικό είδος προϊόντος που περιλαμβάνεται στο δέμα, γεγονός που μπορεί να διαφοροποιεί σημαντικά το τελικό κόστος.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο:

Για ίδια προϊόντα στο ίδιο δέμα επιβάλλεται μία χρέωση 3 ευρώ

Για διαφορετικά είδη προϊόντων, ο δασμός υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε είδος

Έτσι, ένα δέμα με τρία διαφορετικά προϊόντα μπορεί να επιβαρυνθεί με συνολικό δασμό 9 ευρώ.

Επιπλέον, διαφορετικά είδη θεωρούνται ακόμη και προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, όταν υπάγονται σε διαφορετική δασμολογική διάκριση. Για παράδειγμα, μία μεταξωτή μπλούζα και μία μάλλινη μπλούζα αντιμετωπίζονται ως διαφορετικά είδη, με συνολική επιβάρυνση 6 ευρώ.

Ποιος πληρώνει τον δασμό

Τυπικά, ο δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή την πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Στην πράξη, ωστόσο, το κόστος αναμένεται να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή, είτε κατά την αγορά είτε πριν την παράδοση του δέματος.

Τι ισχύει για ΦΠΑ και επιστροφές

Η επιβολή του δασμού δεν αλλάζει το καθεστώς του ΦΠΑ. Όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS), ο ΦΠΑ εξακολουθεί να πληρώνεται κατά την αγορά, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις εισπράττεται στον εκτελωνισμό.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος λόγω αλλαγής γνώμης, ο δασμός δεν επιστρέφεται. Επιστροφή προβλέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ελαττωματικά προϊόντα ή μη συμμόρφωση με τη σύμβαση.

Γιατί εφαρμόζεται το μέτρο

Ο νέος δασμός, που θα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2028, εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εισαγωγές μικροδεμάτων από τρίτες χώρες.

Στόχος είναι η ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων και η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολύ χαμηλού κόστους εισαγωγές.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου θα ενισχύσουν τη δημιουργία αποθηκών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε περισσότερα προϊόντα να αποστέλλονται από ευρωπαϊκό έδαφος και να μειωθούν οι επιβαρύνσεις.