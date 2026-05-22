Νέος εφιάλτης για τον Βασίλη Τσιάρτα - Ξανά στο σφυρί η βίλα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

Hταν το 2018 όταν ανακοινώθηκε πρώτη φορά ο πλειστηριασμός της μονοκατοικίας με πισίνα και τζακούζι του Βασίλη Τσιάρτα. Τότε η κατοικία έφερε βάρη υπέρ των τραπεζών και της Εφορίας. Οκτώ χρόνια μετά τίποτα δεν έχει τελειώσει και άλλο ένα επεισόδιο θα παιχτεί τον Ιούλιο.

Η βίλα βγήκε σε προγραμματισμένο πλειστηριασμό στις 29 Απριλίου 2026, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 809.000 ευρώ, αλλά υπήρξε αναστολή. Κατόπιν ανακοπής που άσκησε η επισπεύδουσα Cepal στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αιτήθηκε τη διόρθωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του Ιουνίου 2025 όσον αφορά την εκτίμηση της αγοραίας αξίας και την τιμή πρώτης προσφοράς.

Η ανακοπή κρίθηκε ουσιαστικά βάσιμη και έγινε δεκτή. Διατάχθηκε η διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης και ορίστηκε νέα τιμή πρώτης προσφοράς στο 1.316.000 ευρώ, δηλαδή αυξημένη κατά 507.000 ευρώ. Δεν αποκλείεται όμως, μέχρι τον νέο πλειστηριασμό για το ακίνητο, στις 22 Ιουλίου, να μεσολαβήσουν κι άλλες προσφυγές και να υπάρξει εκ νέου αναστολή.

Ο Βασίλης Τσιάρτας, ένας από τους πιο επιτυχημένους Ελληνες ποδοσφαιριστές με σημαντική διεθνή καριέρα, εδώ και χρόνια δίνει τεράστια μάχη με ολα τα διαθέσιμα νομικά μέσα για να σώσει το ακίνητό. Η βίλα αποκτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2001, τότε που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ, δηλαδή δύο χρόνια μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από τη Σεβίλλη.

Το ιστορικό της κατοικίας στη Φιλοθέη

Η πολυτελής κατοικία πρωτοβγήκε στο σφυρί στις 19 Δεκεμβρίου 2018, με επισπεύδουσα την Alpha Bank και με τιμή εκκίνησης 1.060.000 ευρώ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ακολούθησε δεύτερος πλειστηριασμός στις 27 Φεβρουαρίου 2019 που κατέληξε άγονος.

Η τρίτη φορά που προγραμματίστηκε, ήταν για τις 9 Νοεμβρίου 2022 και με επισπεύδουσα την Cepal, ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της «Galaxy II Funding Designated Activity Company» (ειδική διάδοχος της Alpha Bank), αλλά η διαδικασία ανεστάλη.

Το ακίνητο βρέθηκε και σε άλλες αναρτήσεις στην πλατφόρμα πλειστηριασμών, όπως στις 17 Ιανουαρίου 2024, πάλι με επισπεύδουσα την Cepal, αλλά με την τιμή εκκίνησης να έχει αυξηθεί, -με βάση νεότερη έκθεση εκτίμησης του Μαΐου 2023-, στα 1.815.000 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση υπήρξε αναστολή.

Το ακίνητο επανήλθε στις λίστες με προγραμματισμένο πλειστηριασμό τον Απρίλιο, αλλά με τιμή πρώτης προσφοράς κάτω από το μισό της προηγούμενης, αφού σύμφωνα με τη νέα έκθεση η αγοραία αξία του προσδιορίστηκε στις 809.000 ευρώ- τελικά αυξήθηκε στα 1.316.000 ευρώ.

Το ακίνητο

Ο πλειστηριασμός αφορά στην πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου, εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσης 645 τ.μ. και κατά το κτηματολογικό φύλλο 652 τ.μ., μετά της επ’ αυτού οικίας, που βρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου στη θέση «Νέα Φιλοθέη» της περιοχής «Καλογρέζα» και επί της οδού Νεαπόλεως.

Στο οικόπεδο έχει ανεγερθεί με βάση τις σχετικές άδειες μονοκατοικία σε τρεις στάθμες και με θέσεις στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων στο υπόγειο της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης (του Ιουνίου 2025) και με βάση εξωτερική αυτοψία, πρόκειται για μονοκατοικία τριών επιπέδων, ήτοι υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος. Κατόπιν προσεγγιστικής εμβαδομέτρησης μέσω των αεροφωτογραφιών της υπηρεσίας Google Maps, η επιφάνεια ανά επίπεδο ανέρχεται σε 150 τ.μ. περίπου. Για το επίπεδο του υπογείου γίνεται η παραδοχή ότι η επιφάνεια του είναι ίση με των δύο υπερκείμενων ορόφων και περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου βοηθητικούς χώρους για τις ανάγκες της κατοικίας. Βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων και της εξωτερικής εικόνας της μονοκατοικίας, λαμβάνεται κατά παραδοχή ως έτος κατασκευής το έτος 2005.

Πώς έφτασε στο «σφυρί»

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Βασίλη Τσιάρτα ήταν αυτή που τον οδήγησε στις οικονομικές δυσκολίες. Η δραστηριότητά του που περιελάμβανε τη συμμετοχή του σε βιομηχανία κεραμοποιίας και τη διαχείριση της ατομικής του εταιρείας V.T. Management, στον τομέα του αθλητισμού και των υπηρεσιών management.

Η διαδρομή του σφραγίστηκε με τις οικονομικές δυσκολίες που προήλθαν από τις επενδύσεις και κατέληξαν σε συσσωρευμένα χρέη