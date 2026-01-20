Κόσμος Σιδηρόδρομος Βαρκελώνη Ισπανία

Νέος εκτροχιασμός τρένου στην Ισπανία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες σε ατύχημα στη Βαρκελώνη

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή.

Unsplash
Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Περίπου 48 ώρες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Σιδηρόδρομος Βαρκελώνη Ισπανία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader