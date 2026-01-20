Νέος εκτροχιασμός τρένου στην Ισπανία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες σε ατύχημα στη Βαρκελώνη
Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή.
Περίπου 48 ώρες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.
Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ