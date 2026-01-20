Νέος εκτροχιασμός τρένου στην Ισπανία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες σε ατύχημα στη Βαρκελώνη

Περίπου 48 ώρες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή.

❗️⚠️🇪🇸 - BREAKING: Another serious train accident in Spain — just 48 hours after the tragic Córdoba crash



A Rodalies commuter train on the R4 line derailed this evening near Gelida (Barcelona) after colliding with a collapsed retaining wall on the tracks.



At least 15 people… pic.twitter.com/zyWFGSRpIq — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 20, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ