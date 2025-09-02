Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της Chanel που αναλαμβάνει σιωπηλά τα ηνία της επιχείρησης

Είναι μόλις 38 ετών και κληρονόμος μιας εκ των μεγαλυτέρων περιουσιών στον κόσμο. Ο λόγος για τον Άρθουρ Χάιλμπρον, απόγονος της δυναστείας πίσω από την αυτοκρατορία Chanel ο οποίος πλησιάζει περισσότερο στην κορυφή της εταιρείας, επιβλέποντας την περιουσία της, η οποία ανέρχεται σε 90 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο 38χρονος μεγιστάνας έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις επιβλέποντας τις επενδύσεις του ίδιου και των συγγενών του σε ακίνητα, τραπεζικά προϊόντα και μέσα ενημέρωσης τα έξι χρόνια από τότε που εντάχθηκε στην εταιρεία της οικογένειάς του Mousse Partners.

Ο Άρθουρ Χάιλμπρον αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Harvard αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων. Παράλληλα, έχει εργαστεί στο παρελθόν και στην Goldman Sachs ως τραπεζίτης. Νωρίτερα μέσα στο 2025 ανέλαβε τα ηνία ως διευθυντής στο σημαντικό χαρτοφυλάκιο της Chanel, καταλαμβάνοντας τη θέση μετά τον θάνατο του προκατόχου του, Michael Rena.

Το 2023, διορίστηκε μέλος του εποπτικού συμβουλίου της Rothschild & Co., ενός από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ομίλους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στον κόσμο. Ο τίτλος του δόθηκε αφού η Mousse Partners πραγματοποίησε μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις της, ενώνοντας τις δυνάμεις της με δύο άλλες γαλλικές δυναστείες εκείνη τη χρονιά, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει στην ιδιωτικοποίηση της τράπεζας, ανέφερε το Bloomberg.

Arthur Heilbronn is moving closer to the top of the firm overseeing the Chanel owners' $90 billion fortune https://t.co/tusVq3cetO — Bloomberg (@business) September 1, 2025

Η σχέση της οικογένειας με τον οίκο Chanel

Ο πατέρας του, Charles Heilbronn, ιδρυτής της Mousse, είναι ετεροθαλής αδελφός του Alain και του Gerard Wertheimer, κληρονόμων τρίτης γενιάς της περιουσίας του διάσημου γαλλικού οίκου μόδας Chanel.

Η άνοδος του Άρθουρ Χάιλμπρον δίνει κάποια ένδειξη για τα σχέδια διαδοχής της οικογένειας, η οποία διστάζει να δημοσιοποιήσει τον πλούτο της. Ο γιος του Gerard Wertheimer, David, ξεκίνησε μια επιχείρηση ιδιωτικών κεφαλαίων, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι άλλα παιδιά των δύο κληρονόμων εμπλέκονται με τη Mousse.

«Μοιάζουν λιγότερο με οικογενειακό γραφείο και περισσότερο με ιδιωτικό κληροδότημα για μια αυτοκρατορία πολυτελείας», δήλωσε για την Mousse ο Marc Debois, ιδρυτής της FO-Next, μιας συμβουλευτικής εταιρείας για οικογενειακά γραφεία. Μεταξύ των ανταγωνιστών της, «αυτό που τους τοποθετεί στο πραγματικό κορυφαίο 1% δεν είναι το μέγεθος. είναι ο χρόνος. η υπομονή πολλαπλών κύκλων που τροφοδοτείται από μερίσματα».

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο της Chanel είναι η Mousse Investments Ltd., με έδρα τα Νησιά Κέιμαν, η οποία ωστόσο δεν αποκαλύπτει περεταίρω οικονομικά στοιχεία. Η Mousse Partners είναι το τμήμα επενδύσεων και έχει επίσης γραφεία στο Πεκίνο και το Χονγκ Κονγκ.

Η οικογένεια πίσω από τον οίκο Chanel έχει ενταχθεί σε άλλους Γάλλους δισεκατομμυριούχους πολυτελών ειδών που έχουν συμμετοχές σε μέσα ενημέρωσης στην πατρίδα τους.

Ενώ η Mousse δεν εμπλέκεται στις δραστηριότητες της Chanel, και οι δύο εταιρείες έχουν γραφεία σε έναν γυάλινο πύργο ακριβώς νότια του Central Park στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Τόσο ο Arthur όσο και ο Charles Heilbronn έχουν δηλώσει τη διεύθυνση εργασίας τους σε αυτό το κτίριο της Νέας Υόρκης, στην οδό «Billionaires Row».

Πίσω από κλειστές πόρτες σε αυτόν τον δρόμο, τα επόμενα βήματα στα σχέδια διαδοχής της Mousse Partners μπορεί ήδη να διαμορφώνονται, αν και είναι απίθανο κάποιος στη δυναστεία πίσω από την Chanel να σχολιάσει δημόσια το θέμα.

«Είμαστε μια πολύ διακριτική οικογένεια», είπε κάποτε ο Gerard Wertheimer το 2001. «Δεν μιλάμε ποτέ».