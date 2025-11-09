Νέος φορολογικός χάρτης: Ποιοι κερδίζουν και πόσα – Όλα όσα αλλάζουν από 1η Ιανουαρίου 2026

Από την ερχόμενη εβδομάδα, η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης γίνεται νόμος του κράτους, φέρνοντας γενναίες ελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές για εκατομμύρια πολίτες.

Οι μειώσεις φόρων μπαίνουν στην τελική ευθεία και θα αυξήσουν τα εισοδήματα από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ για αρκετούς οι αλλαγές θα φανούν νωρίτερα.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή taxcalc2025.minfin.gr έχει ήδη δεχθεί πάνω από 530.000 επισκέψεις από φορολογουμένους που θέλουν να δουν πόσο κερδίζουν από τις νέες ρυθμίσεις.

Οι αριθμοί μιλούν: 1,5 δισ. το 2026 – 2,5 δισ. κάθε χρόνο μετά

Ο νέος νόμος «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη» προβλέπει μόνιμες μειώσεις φόρων και φοροαπαλλαγές ύψους 1,5 δισ. ευρώ για το 2026. Από το 2027, τα κέρδη εκτινάσσονται στα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη πρόκειται για τη μεγαλύτερη φοροελάφρυνση στη μεταπολίτευση, σε μια στιγμή που η Ευρώπη επιστρέφει στη λιτότητα.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Όλοι οι φορολογούμενοι βλέπουν όφελος, ακόμη και όσοι δεν πλήρωναν ως τώρα φόρο. Με την αύξηση των αποδοχών, οι περισσότεροι παύουν να είναι αφορολόγητοι, αλλά τα καθαρά κέρδη από τις μειώσεις φόρου υπερκαλύπτουν τη διαφορά.

Ο κατώτατος μισθός ανεβαίνει στα 950 ευρώ ως το 2027.

Οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά 2 μονάδες για εισοδήματα 10.000-40.000 ευρώ.

Από 22% σε 20% (10.000-20.000 ευρώ)

Από 28% σε 26% (20.000-30.000 ευρώ)

Από 36% σε 34% (30.000-40.000 ευρώ)

Νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% για 40.000-60.000 ευρώ.

Πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες θα δουν αύξηση εισοδήματος από τον Ιανουάριο του 2026.

Μισθοί και συντάξεις ανεβαίνουν

Δημόσιοι υπάλληλοι, ένστολοι και συνταξιούχοι θα είναι οι πρώτοι που θα δουν καθαρές αυξήσεις μισθών στα τέλη Δεκεμβρίου (μισθοδοσία Ιανουαρίου).

Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν την ελάφρυνση στον φόρο μισθωτών υπηρεσιών ήδη από τον Ιανουάριο.

Οικογένειες με παιδιά: Κερδίζουν έως 7.200 ευρώ

Οι οικογένειες είναι οι μεγάλοι νικητές.

Για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος:

1 παιδί → φόρος 18%

2 παιδιά → 16%

3 παιδιά → 9%

4+ παιδιά → μηδενικός φόρος

Ζευγάρι με 2 παιδιά και εισόδημα 25.000 ευρώ έκαστος κερδίζει 1.800 ευρώ ετησίως, ενώ με 4 παιδιά το όφελος φτάνει τα 7.200 ευρώ.

Νέοι έως 25 ετών: Μηδενικός φόρος

Για πρώτη φορά εισάγεται ηλικιακό κριτήριο.

70.000 νέοι έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο.

Για ηλικίες 25-30 ετών, ο συντελεστής πέφτει στο 9% για τα πρώτα 20.000 ευρώ.

Παράδειγμα: Νέος 24 ετών με 15.000 ευρώ εισόδημα εξοικονομεί 2.000 ευρώ τον χρόνο – ή 167 ευρώ τον μήνα.

Ανάσα για ιδιοκτήτες: Μείωση φόρου στα ενοίκια

Νέος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000-24.000 ευρώ (αντί 35%).

Απαλλαγή φόρου για 3 χρόνια σε μακροχρόνιες μισθώσεις κλειστών κατοικιών.

Επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο για το 80% των ενοικιαστών.

Παράταση αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως 31.12.2026.

Μειώσεις στα τεκμήρια

Περίπου 500.000 φορολογούμενοι θα δουν μείωση 30%-35% στα τεκμήρια κατοικιών και αυτοκινήτων.

Τα τεκμήρια οχημάτων θα υπολογίζονται με βάση τους ρύπους.

Εξαίρεση εξαρτώμενων τέκνων από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ.

Μείωση 30% στο τεκμήριο κύριας κατοικίας.

Όλα ισχύουν αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2025.

Ενισχύσεις για επαγγελματίες και νέες μητέρες

Μηδενικός ή μειωμένος φόρος για νέους ελεύθερους επαγγελματίες έως 30 ετών και γονείς.

Εξαίρεση τεκμαρτού εισοδήματος για νέες μητέρες τα 3 πρώτα έτη μετά τη γέννα.

Μειωμένο ελάχιστο καθαρό εισόδημα για επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς.

Μπόνους για ηλεκτρονικές πληρωμές

Παρατείνεται το κίνητρο 30% έκπτωσης φόρου για ηλεκτρονικές συναλλαγές έως 5.000 ευρώ.

Η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει τα 3.200 ευρώ τον χρόνο.

Οι ιατρικές και κτηνιατρικές δαπάνες θα μετρούν διπλά, ενισχύοντας την προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Ποιοι δεν επωφελούνται άμεσα

Όσοι δηλώνουν κάτω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα παραμένουν αφορολόγητοι.

Ιδιοκτήτες με ενοίκια κάτω από 12.000 ευρώ δεν έχουν άμεση διαφορά.

Ωστόσο, θα ωφεληθούν έμμεσα από τις νέες παροχές: την επιστροφή ενοικίου, το ετήσιο επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους και τις μειώσεις ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ σε νησιά και μικρούς οικισμούς.

Συνολικά, η νέα φορολογική μεταρρύθμιση ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή με λιγότερους φόρους, υψηλότερα εισοδήματα και ισχυρότερη μεσαία τάξη.

