Νέος γύρος αποκαλύψεων για το φονικό στη Φοινικούντα - «Κλειδί» τα ψηφιακά ευρήματα από τις έρευνες

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στη συγκλονιστική υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, 43 ημέρες μετά το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, που συνεχίζει να ταράζει τη Μεσσηνία και ολόκληρη τη χώρα.

Παρά το γεγονός ότι δύο άτομα έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενα, η ανάκριση παραμένει ανοιχτή, με τις διωκτικές Αρχές να ερευνούν εντατικά κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Έρευνες σε επιχειρήσεις 31χρονου στενού φίλου του ανιψιού

Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, και κατόπιν εντολής της ανακρίτριας Καλαμάτας, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε εφόδους σε δύο επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι χώροι ανήκουν σε 31χρονο επιχειρηματία, στενό φίλο του 33χρονου μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης και παράλληλα εργοδότη του ενός από τους δύο προφυλακισμένους.

Από τα σημεία αυτά κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έγγραφα και άλλο υλικό, το οποίο μεταφέρθηκε στην Καλαμάτα με τη συνοδεία αστυνομικών της ΔΕΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κινητό τηλέφωνο του ίδιου επιχειρηματία κατασχέθηκε επίσης στη Θεσσαλονίκη, όπου βρισκόταν ο ίδιος.

Παράλληλες έρευνες στη Μεσσηνία - Νέο ψηφιακό υλικό στα χέρια των Αρχών

Στη Μεσσηνία, με νέα εντολή της ανακρίτριας, πραγματοποιήθηκαν:

νέα έρευνα στον χώρο του κάμπινγκ,



νέα έρευνα στην οικία του ενός θύματος,



και για πρώτη φορά έρευνα σε οικία που συνδέεται με την υπόθεση.

Από όλους τους παραπάνω χώρους κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ και άλλο ηλεκτρονικό υλικό. Τα άτομα που σχετίζονται με τους χώρους των ερευνών κλήθηκαν στη Διεύθυνση για να υπογράψουν τις σχετικές εκθέσεις κατάσχεσης, ενώ στο πλαίσιο της διαδικασίας δεσμεύτηκε και ένα ακόμη κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, πληροφορίες περί κατάθεσης εμπλεκομένου στη ΓΑΔΑ δεν επιβεβαιώθηκαν.

Κρίσιμες καταθέσεις στην Καλαμάτα

Έντονη κινητικότητα επικράτησε και στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας. Χθες, η νεαρή φίλη του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα κλήθηκε να καταθέσει για τρίτη φορά. Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν στο κάμπινγκ τη νύχτα της δολοφονίας και θεωρείται κρίσιμη αυτήκοη μάρτυρας, κατέθετε από το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα στην ανακρίτρια.

Λίγο νωρίτερα, στο δικαστήριο είχε εμφανιστεί και ο σύντροφός της, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας για να δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες.

Η έρευνα σε κομβικό σημείο

Η χθεσινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από έντονη δραστηριότητα σε Αθήνα, Μεσσηνία και Θεσσαλονίκη. Οι κατασχέσεις ψηφιακού υλικού, οι έρευνες σε πολλαπλούς χώρους και οι πολύωρες καταθέσεις δείχνουν ότι η ανάκριση βρίσκεται σε καθοριστικό στάδιο. Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά κάθε νέο στοιχείο, με στόχο να ρίξουν πλήρες φως σε μια υπόθεση που παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.