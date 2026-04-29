Νέος ΚΟΚ & μία Porsche Panamera περιπολικό: Η Τροχαία ανεβάζει ταχύτητα και πιέζει

Η εικόνα στους ελληνικούς δρόμους αλλάζει ριζικά. Δεν είναι πλέον μόνο οι αυστηρές ποινές του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) που στέλνουν μήνυμα συμμόρφωσης, αλλά και η δυναμική παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας με μέσα που προκαλούν δέος. Από τη μία, η «μηδενική ανοχή» για όσους αρνούνται να φορέσουν κράνος και από την άλλη, μια μαύρη Porsche Panamera 500 ίππων που περιπολεί στους δρόμους της Αττικής, συνθέτουν το νέο σκηνικό της Οδικής Ασφάλειας για το 2026.

Η «Ακτινογραφία» της 43ης Εβδομάδας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Η εκστρατεία της ΕΛ.ΑΣ. για τη χρήση κράνους δεν είναι μια τυπική δράση, αλλά μια διαρκής πίεση για την προστασία της ζωής. Κατά την 43η εβδομάδα της επιχείρησης (20-26 Απριλίου 2026), τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Πραγματοποιήθηκαν 16.383 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 1.432 παραβάσεις.

Η Αττική κρατά τα σκήπτρα της αρνητικής πρωτιάς με 664 παραβάσεις, ενώ ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους επαγγελματίες διανομείς (delivery), όπου βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις, στέλνοντας μήνυμα και στους εργοδότες για την ευθύνη που φέρουν. Παράλληλα, στο στόχαστρο μπήκαν και οι χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως τα ηλεκτρικά πατίνια, με 305 παραβάσεις να καταγράφονται, αποδεικνύοντας ότι ο νόμος ισχύει για όλους όσοι κινούνται σε δύο τροχούς.

Η Porsche Panamera: Από το έγκλημα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Την ίδια ώρα που οι έλεγχοι κλιμακώνονται, η ειδική ομάδα ΟΕΠΤΑ ενισχύεται με ένα εντυπωσιακό απόκτημα. Μια Porsche Panamera 3.000 κυβικών, που αποδίδει 500 ίππους, αποτελεί πλέον το νέο «όπλο» της Τροχαίας.

Το συγκεκριμένο όχημα, μαζί με Porsche Cayenne και BMW Z4 που ήδη διαθέτει ο στόλος, δεν αγοράστηκε με κρατικό χρήμα· προέρχεται από κατασχέσεις υποθέσεων εγκληματικότητας και διακίνησης ναρκωτικών.

Αυτά τα αυτοκίνητα, οδηγούνται από εκπαιδευμένους αστυνομικούς. Ο ρόλος τους; Να εντοπίζουν και να περιορίζουν οδηγούς που κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, εκεί όπου τα συμβατικά περιπολικά αδυνατούν να ακολουθήσουν. Η παρουσία τους και μόνο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά: Όταν ο οδηγός βλέπει την Panamera (με αστυνομικό φάρο) στον καθρέφτη του, γνωρίζει ότι η ατιμωρησία τελείωσε.

Γιατί συνεχίζουμε να μη φοράμε κράνος;

Παρά τις δεκαετίες ενημέρωσης, η μη χρήση κράνους παραμένει η «πληγή» της ελληνικής ασφάλτου. Τα αίτια είναι κυρίως πολιτισμικά και ψυχολογικά:

• Η ψευδαίσθηση της «κοντινής απόστασης»: Πολλοί θεωρούν ότι για μια διαδρομή 500 μέτρων το κράνος είναι περιττό, αγνοώντας ότι τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν εντός αστικού ιστού.

• Η κουλτούρα της «άνεσης»: Η ζέστη ή η αίσθηση περιορισμού της ορατότητας χρησιμοποιούνται ως δικαιολογίες, βάζοντας την άνεση πάνω από την επιβίωση.

• Κοινωνική αποδοχή: Μέχρι πρόσφατα, η οδήγηση χωρίς κράνος δεν θεωρούνταν «κοινωνικό στίγμα», κάτι που ο νέος ΚΟΚ προσπαθεί να ανατρέψει μέσω της αυστηρής τιμωρίας.

Αν τα νούμερα και οι Porsche σας εντυπωσιάζουν, υπάρχουν τρία κρίσιμα σημεία που συχνά διαφεύγουν της προσοχής:

Η «Παγίδα» της Συνήθειας στα Ε.Π.Η.Ο. (Πατίνια)

Παραβλέπουμε ότι τα 305 πρόστιμα σε οδηγούς πατινιών δεν είναι απλά ένας αριθμός, αλλά μια νέα πηγή κινδύνου. Πολλοί χρήστες (συχνά τουρίστες ή νεαρά άτομα) αντιμετωπίζουν το ηλεκτρικό πατίνι ως παιχνίδι και όχι ως όχημα. Το γεγονός ότι το πρόστιμο είναι μόνο 30 ευρώ (σε σύγκριση με τα 350 του δικύκλου) ίσως στέλνει το λάθος μήνυμα: ότι η ζωή του χρήστη πατινιού «κοστίζει» λιγότερο ή ότι η πτώση με 25 χλμ/ώρα χωρίς κράνος δεν είναι επικίνδυνη.

Το Ψυχολογικό «Shock and Awe» της Porsche

Η χρήση κατασχεμένων supercar από την Τροχαία δεν έχει μόνο πρακτική αξία (ταχύτητα). Έχει κυρίως επικοινωνιακή ισχύ.

Η αστυνομία χρησιμοποιεί την ψυχολογία του οδηγού. Όταν ξέρεις ότι η ΕΛ.ΑΣ. διαθέτει Porsche 500 ίππων, σταματάς να νιώθεις «άτρωτος» με το δικό σου γρήγορο αυτοκίνητο. Καταρρίπτεται ο μύθος ότι «αν πατήσω γκάζι, δεν με φτάνουν». Είναι μια μάχη εντυπώσεων που κερδίζεται πριν καν ξεκινήσει η καταδίωξη.

Η μετατόπιση ευθύνης στον επιβάτη

Συχνά εστιάζουμε στον οδηγό, αλλά ο νέος ΚΟΚ ρίχνει «φως» στον επιβάτη.

Η λεπτομέρεια: Το πρόστιμο των 350 ευρώ στον επιβάτη και η ταυτόχρονη ποινή στον οδηγό που τον δέχτηκε χωρίς κράνος, δημιουργεί μια κοινωνική πίεση.

Πλέον, ο φίλος σου δεν θα σε «πετάξει μέχρι εκεί κοντά» αν δεν έχεις κράνος, γιατί φοβάται για το δικό του δίπλωμα. Ο νόμος μετατρέπει τον οδηγό σε «ελεγκτή», αναγκάζοντάς μας να αλληλοαστυνομευόμαστε.

Το Κόστος της «Υποτροπής»

Στον νέο ΚΟΚ, η δεύτερη φορά δεν είναι απλά ένα διπλό πρόστιμο. Μπορεί να σημαίνει οριστική αφαίρεση άδειας ή υποχρέωση επανεξέτασης. Αυτό αλλάζει το προφίλ του παραβάτη: από τον «άτυχο που τον έπιασαν» στον «επικίνδυνο που πρέπει να βγει εκτός δρόμου».

Με λίγα λόγια: Είναι μια προσπάθεια βίαιης ωρίμανσης της οδηγικής μας κουλτούρας, χρησιμοποιώντας τόσο το «μαστίγιο» (πρόστιμα) όσο και το «δέος» (Porsche).