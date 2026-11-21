Νέες ρυθμίσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) φέρνει το επόμενο διάστημα σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το νομοσχέδιο στοχεύει στον εξορθολογισμό των κυρώσεων, χωρίς να αλλοιώνει τον αυστηρό πυρήνα του πλαισίου για την οδική ασφάλεια.

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, η συνολική φιλοσοφία του ΚΟΚ παραμένει ακέραιη, καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Η κυβερνητική γραμμή επιμένει στην αυστηρή αντιμετώπιση των επικίνδυνων παραβάσεων, προχωρώντας παράλληλα σε στοχευμένες τροποποιήσεις για παραβάσεις χαμηλής επικινδυνότητας.

Τι αλλάζει σε άδεια οδήγησης και δίκυκλα

Στις βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνεται η παροχή κινήτρου για την απόκτηση της κατάλληλης άδειας οδήγησης, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ένας οδηγός κινούνταν με όχημα κατηγορίας που δεν κάλυπτε το δίπλωμά του.

Ενδεικτικά, εάν ένας αναβάτης εντοπιστεί με άδεια οδήγησης χαμηλότερης κατηγορίας, δεν θα ισχύει απαρέγκλιτα η μονοετής αφαίρεση διπλώματος. Εφόσον καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο, θα μπορεί μετά από έναν μήνα να δώσει εξετάσεις για τη μεγαλύτερη κατηγορία και, σε περίπτωση επιτυχίας, να του επιστραφεί άμεσα η άδεια οδήγησης.

Νέο πλαίσιο για το παράνομο παρκάρισμα

Επανεξέταση δρομολογείται και για τις κυρώσεις που αφορούν το παράνομο παρκάρισμα. Το υπουργείο προσανατολίζεται στην αύξηση του χρηματικού προστίμου με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για απλές παραβάσεις στάθμευσης.

Αντιθέτως, διατηρούνται ακέραιες οι αυστηρές ποινές για τις αντικοινωνικές παραβάσεις. Η στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και λεωφορειολωρίδες θα εξακολουθήσει να τιμωρείται με την εξαντλητική αυστηρότητα του νόμου.

Μείωση των θανατηφόρων τροχαίων το 2026

Όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου, κεντρικός στόχος παραμένει η σύγκλιση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θανατηφόρα δυστυχήματα. Τα πρώτα στοιχεία για το δεκάμηνο του 2026 δείχνουν θετική υποχώρηση, καθώς καταγράφηκαν 56 λιγότεροι θάνατοι και αισθητά λιγότεροι τραυματισμοί σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η προσπάθεια αυτή συνδυάζει τους αυστηρότερους ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. –ιδίως για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ– με την περαιτέρω αξιοποίηση των τεχνικών μέσων και των καμερών επιτήρησης.