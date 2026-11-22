Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο φέρνει εκτεταμένες αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Το σχέδιο νόμου θα παραμείνει ανοιχτό για σχόλια έως τις 7 Δεκεμβρίου 2026.

Κεντρικός στόχος της κυβερνητικής παρέμβασης είναι ο εξορθολογισμός των κυρώσεων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, να έχει ήδη επισημάνει την ανάγκη να διορθωθούν υφιστάμενες «υπερβολές» στο ύψος ορισμένων προστίμων. Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, τόνισε ότι οι νέες ρυθμίσεις συνδυάζουν την αυστηρότητα με την αναλογικότητα και τη διαφάνεια.

Οι βασικές ανατροπές στον ΚΟΚ

Στις κυριότερες τροποποιήσεις του κυρωτικού πλαισίου περιλαμβάνονται:

Αφαίρεση διπλώματος: Για όσους οδηγούν όχημα χωρίς την κατάλληλη κατηγορία αδείας, το πρόστιμο παραμένει, αλλά η αφαίρεση του διπλώματος μειώνεται σε έναν μήνα (αντί για έναν χρόνο), εφόσον ο παραβάτης αποκτήσει την απαιτούμενη επέκταση.

Για όσους οδηγούν όχημα χωρίς την κατάλληλη κατηγορία αδείας, το πρόστιμο παραμένει, αλλά η αφαίρεση του διπλώματος μειώνεται σε έναν μήνα (αντί για έναν χρόνο), εφόσον ο παραβάτης αποκτήσει την απαιτούμενη επέκταση. Παράνομο παρκάρισμα: Στις απλές παραβάσεις στάθμευσης καταργείται η προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης, ενώ αυξάνεται το χρηματικό πρόστιμο.

Στις απλές παραβάσεις στάθμευσης καταργείται η προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης, ενώ αυξάνεται το χρηματικό πρόστιμο. Νέοι οδηγοί και supercars: Θεσπίζονται ειδικοί κανόνες και περιορισμοί για τους νέους οδηγούς που κινούνται με οχήματα ιδιαίτερα υψηλής ισχύος.

Θεσπίζονται ειδικοί κανόνες και περιορισμοί για τους νέους οδηγούς που κινούνται με οχήματα ιδιαίτερα υψηλής ισχύος. Πινακίδες και ΛΕΑ: Αυστηροποιούνται οι ποινές για μη ευκρινώς ορατές πινακίδες, ενώ επιτρέπεται πλέον στα οχήματα οδικής βοήθειας να κινούνται στη ΛΕΑ για έκτακτα περιστατικά.

Αυστηροποιούνται οι ποινές για μη ευκρινώς ορατές πινακίδες, ενώ επιτρέπεται πλέον στα οχήματα οδικής βοήθειας να κινούνται στη ΛΕΑ για έκτακτα περιστατικά. Υπεράριθμοι επιβάτες: Εισάγεται νέα παράβαση για λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου.

Κάμερες 360° και Τεχνητή Νοημοσύνη στις εξετάσεις

Το νομοσχέδιο αναμορφώνει ριζικά και τη διαδικασία χορήγησης αδειών οδήγησης, δίνοντας έμφαση στην ψηφιοποίηση και το αδιάβλητο των εξετάσεων:

Η πρακτική εξέταση θα καταγράφεται υποχρεωτικά με φορητή κάμερα 360° (εστιασμένη στα πετάλια και τον εκπαιδευτή) και tablet.

Εισάγεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση μέσω QR code για εξεταστές, υποψηφίους και οχήματα, καθώς και αυτοματοποιημένος έλεγχος με Τεχνητή Νοημοσύνη για τη σωστή λειτουργία των καμερών.

Αυστηροποιούνται οι ποινές σε περιπτώσεις πλαστογραφίας ή ταυτοπροσωπίας.

Δημιουργείται ψηφιακό Μητρώο Εκπαιδευτικών Οχημάτων για τις Σχολές Οδηγών.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS), με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη διαχειρισιμότητα των δεδομένων και τη μείωση των ρύπων στις μεταφορές.