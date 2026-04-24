Νέος Κόσμος: 51χρονος ταμπουρώθηκε σπίτι του με καραμπίνα - Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης αστυνομική επιχείρηση στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 51χρονος άνδρας έχει οχυρωθεί μέσα στο σπίτι του, κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα.

Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 18:00, όταν η 81χρονη μητέρα του κάλεσε την αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι ο γιος της την είχε χτυπήσει, ότι την κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο σπίτι, υπό την απειλή όπλου και ότι είναι χρήστης ουσιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή.

Ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο 51χρονος άφησε αργά το βράδυ ελεύθερη τη μητέρα του. Ωστόσο, ο ίδιος εξακολουθεί να παραμένει οχυρωμένος στο σπίτι του, αρνούμενος να παραδοθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της ΟΠΚΕ, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας, που προσπαθούν να τον πείσουν να καταθέσει το όπλο και να εξέλθει με ασφάλεια.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο επέμβασης με εισαγγελική εντολή, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν, προκειμένου να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 51χρονο.