Νέος Κόσμος: Ομολόγησε 31χρονος τον ξυλοδαρμό του 58χρονου που κατέληξε - Το είχε ξανακάνει 3 φορές

Την ευθύνη για τον ξυλοδαρμό του 58χρονου οδηγού μετά το τροχαίο στον Νέο Κόσμο φέρεται να ανέλαβε ο 31χρονος αλλοδαπός (σ.σ. αλβανικής καταγωγής), ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες της σοκαριστικής υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ΕΡΤ, ο 31χρονος είχε προσαχθεί άλλες τρεις φορές (!) στο παρελθόν για ανάλογα επεισόδια με οδηγούς αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος!

Σημειώνεται ότι στα χέρια των Αρχών βρέθηκαν ακόμη δύο Έλληνες καθώς και ο πατέρας του 31χρονου, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να κρύψει τη μοτοσικλέτα του γιου του αμέσως μετά το περιστατικό. Ο 31χρονος ισχυρίστηκε πως έδρασε μόνος του και έτσι οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι.

Αλληλοκατηγορούνται οι συλληφθέντες

Κατά την ανάκριση, ο 31χρονος φέρεται να είχε αρχικά υποστηρίξει ότι το χτύπημα σε βάρος του θύματος το είχε καταφέρει ένας από τους άλλους δύο συλληφθέντες. Από την πλευρά τους, οι άλλοι δύο «έδειξαν» τον 31χρονο ως υπαίτιο. Και οι τρεις είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ληστείας, παραβίαση του νόμου περί όπλων και απείθεια.

Πώς έγιναν οι συλλήψεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, οι Αρχές μετά από έρευνες στις κάμερες της περιοχής που κατέγραψαν το περιστατικό, συνέλαβαν τα τέσσερα άτομα που σχετίζονται με τον θάνατο του άτυχου 58χρονου. Σημειώνεται πως νωρίτερα είχαν προσαχθεί δύο άτομα, τα οποία ήταν οι επιβαίνοντες στη μία μηχανή.

Πρόκειται για τρία άτομα τα οποία επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες, που ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον οδηγό, γιατί θεώρησαν ότι τους έκλεισε τον δρόμο. Ένας από αυτούς, μάλιστα, δεν δίστασε να γρονθοκοπήσει αρκετές φορές τον 58χρονο. Μάλιστα, σύμφωνα με πλάνα που είδαν στις κάμερες οι αστυνομικοί, χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι του άτυχου οδηγού στο τιμόνι του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του συγκεκριμένου «νταή», ο οποίος αποπειράθηκε στη συνέχεια να κρύψει τη μοτοσικλέτα.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) όταν ο 58χρονος είχε τον καυγά με τα τρία άτομα, οδηγώντας σε δρόμο του Νέου Κόσμου. Στη συνέχεια και ενώ κινούταν επί της οδού Σουλιέ, ο άτυχος 58χρονος φαίνεται πως έπαθε ανακοπή καρδιάς, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε κρίσιμη κατάσταση όπου δυστυχώς εξέπνευσε.

Τα χτυπήματα, όμως, που έφερε στο πρόσωπο ο 58χρονος έκανε τις Αρχές να ερευνήσουν αν είχε συμβεί κάτι παραπάνω νωρίτερα από το τροχαίο και, μετά από μαρτυρίες περίοικων, αναζήτησαν τα άτομα που επέβαιναν στις επίμαχες μοτοσικλέτες, με τον ξυλοδαρμό του οδηγού να φαίνεται πως είχε ως αποτέλεσμα και την αδιαθεσία του αργότερα.

Νέο βίντεο από την μοιραία καταδίωξη

Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας ήρθε νέο βίντεο από την μοιραία καταδίωξη στο Νέο Κόσμο: