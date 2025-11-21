Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό- Τι υποστήριξε

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα. Επικαλέστηκε την αιτία θανάτου του 58χρονου που αναφέρει «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα» και επέμεινε πως το θύμα του επιτέθηκε.

«Ζητώ συγγνώμη για την όποια εμπλοκή μου στο επεισόδιο, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή.