Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο (28/11) στα Τίρανα, όπου χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του apnews.gr, η κινητοποίηση εξελίχθηκε σε συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτόξευσαν νερό υπό πίεση, επιχειρώντας να απωθήσουν το πλήθος.

Από την πλευρά τους, διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες και χρησιμοποίησαν ξύλινα κοντάρια, επιχειρώντας να καταστρέψουν κάμερες ασφαλείας στους δρόμους, αλλά και να προκαλέσουν ζημιές σε παράθυρα κυβερνητικών κτιρίων.

🚨🇦🇱 WATCH: PROTESTERS PUSH BACK RIOT POLICE IN TIRANA AFTER OFFICERS REPORTEDLY FIRE RUBBER BULLETS AT DEMONSTRATORS DEMANDING EDI RAMA’S RESIGNATION



⚡️TENSIONS ESCALATE AS ALBANIA’S INDEPENDENCE DAY PROTEST DESCENDS INTO VIOLENT CLASHES#Albania #FreeAlbania pic.twitter.com/zqTpO1UfoS — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) November 28, 2026

Η κινητοποίηση συγκέντρωσε πολίτες από διάφορες περιοχές της Αλβανίας, αλλά και Αλβανούς που ταξίδεψαν από το εξωτερικό για να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη χώρα, καθώς συνέπεσε με την επέτειο των 114 χρόνων από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αλβανίας, η οποία εορτάζεται παραδοσιακά με εκδηλώσεις και δημόσια αργία.

Ενισχυμένα ήταν τα μέτρα ασφαλείας, με αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται στους βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς και έξω από την πρωτεύουσα, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα.

Reuters

«Έχουμε υποφέρει για πάρα πολύ καιρό» – Η οργή των διαδηλωτών

Η δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική κατάσταση της χώρας αποτυπώθηκε και στις μαρτυρίες των διαδηλωτών. Ο 33χρονος Αριάν Λέσι, ο οποίος ταξίδεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο ειδικά για να συμμετάσχει στη συγκέντρωση, περιέγραψε την απογοήτευσή του για την κατάσταση στην Αλβανία.

«Ήρθα εδώ αποκλειστικά για τη διαμαρτυρία. Γιατί; Επειδή έχουμε υποφέρει για πάρα πολύ καιρό. Έχουμε διασκορπιστεί σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο και είναι σαν να είμαστε πολίτες χωρίς κράτος. Είμαστε σαν ανιθαγενείς πολίτες», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα πολιτικά κόμματα που κυριαρχούν στην Αλβανία από την πτώση του κομμουνισμού τη δεκαετία του 1990 δεν εκπροσωπούν πλέον την κοινωνία, ζητώντας να δοθεί χώρος σε μια νέα γενιά ανθρώπων με διαφορετικές ιδέες και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μέλλον της χώρας.

Reuters

Στην κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της παραίτησης του Έντι Ράμα, ενώ τα αιτήματα των διαδηλωτών επικεντρώνονταν στην αλλαγή του πολιτικού συστήματος και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.

«Έχουμε βγει στους δρόμους για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Φτάνει πια. Η ζωή έχει γίνει πολύ δύσκολη. Ζητάμε αλλαγή ολόκληρου του συστήματος», δήλωσε η φοιτήτρια Τζούνα Βασίλι.

🚨🇦🇱: Wtf are the #Albanian police doing…they first need to learn how to drive that vehiclepic.twitter.com/MlsSZmSMUx — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 28, 2026

Από την πλευρά της, η συνταξιούχος Σουζάνα Γκτζέτα ανέφερε ότι συμμετέχει στη διαμαρτυρία τόσο για τις νεότερες γενιές όσο και για τους ανθρώπους της δικής της ηλικίας, οι οποίοι, όπως είπε, καλούνται να επιβιώσουν με μόλις 120 ευρώ τον μήνα.

«Ελπίζουμε να φύγει αυτό το σύστημα, να φύγει ο Έντι Ράμα και να τελειώσει αυτή η διαφθορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από το κίνημα των «Flamingo» στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα αντικυβερνητικών διαμαρτυριών που ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου. Αρχική αφορμή αποτέλεσαν οι αντιδράσεις για ένα μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο πολυτελείας στις νότιες ακτές της Αλβανίας, το οποίο συνδέεται με επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κινητοποιήσεις έμειναν γνωστές ως το κίνημα των «Flamingo», ενώ τον Σεπτέμβριο ακολούθησαν φοιτητικές διαμαρτυρίες, αρκετές από τις οποίες εξελίχθηκαν επίσης σε βίαια επεισόδια.

🚨🇦🇱 BREAKING: HUNDREDS OF THOUSANDS OF ALBANIANS FLOOD TIRANA’S MAIN SQUARE, DEMANDING PRIME MINISTER EDI RAMA’S RESIGNATION AS THE ANTI-GOVERNMENT MOVEMENT APPROACHES 182 CONSECUTIVE DAYS



✊️🇦🇱 ON ALBANIA’S NATIONAL INDEPENDENCE DAY, THE DIASPORA JOINS THE MASS MOBILIZATION,… pic.twitter.com/ird5AWzrBb — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) November 28, 2026

Οι φοιτητές διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και διαβίωσης, ενώ σταδιακά το περιεχόμενο των κινητοποιήσεων διευρύνθηκε, με βασικό πλέον αίτημα την παραίτηση του Έντι Ράμα.