Νέος κύκλος Plaisiobots: The Race 4.0 – Από την Ελλάδα στους παγκόσμιους διαγωνισμούς

Ο νέος κύκλος Plaisiobots: The Race 4.0 από την Πλαίσιο είναι γεγονός και έρχεται να συνεχίσει μια διαδρομή που ξεκίνησε επτά χρόνια πριν. Τότε, τα πρώτα Plaisiobots — αποτελούμενα από 4 παιδιά εργαζομένων της εταιρείας — γνώρισαν τη Ρομποτική, εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν το περίφημο «Buddy the Cane», το ρομποτικό μπαστούνι που σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την καθημερινότητα ατόμων με προβλήματα όρασης. Το 2021 η ομάδα κατέκ τησε το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής στη Νότια Κορέα, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική μαθητική και φοιτητική καινοτομία μπορεί να σταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τότε, περισσότερα από 500 παιδιά κάθε χρόνο από όλη την Ελλάδα παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα Ρομποτικής μέσω του διαγωνισμού «Plaisiobots: The Race», ενώ οι νικητήριες ομάδες κάθε κύκλου ταξιδεύουν σε κορυφαία Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Κέντρα του εξωτερικού, εξελίσσοντας τη γνώση και την εμπειρία τους.

Με βασικό μήνυμα «Φέτος εξάγουμε Ρομποτική», το Plaisiobots: The Race 4.0 ξεκίνησε με ένα ανοιχτό κάλεσμα (Open Call), με τις μαθητικές και φοιτητικές ομάδες ρομποτικής από όλη την Ελλάδα, ηλικιών 12–18 και 18–22 ετών, να μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, μέχρι τις 6 Μαρτίου. Ο φετινός κύκλος εστιάζει στην εξωστρέφεια της ελληνικής εκπαιδευτικής ρομποτικής, δίνοντας τη δυνατότητα στις νικήτριες ομάδες να συμμετάσχουν σε παγκόσμιους διαγωνισμούς ρομποτικής.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής συμμετοχών, όλες οι ομάδες και τα projects που θα δηλωθούν, θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή των Plaisiobots: The Race 4.0, η οποία αποτελείται από τη Διάνα Βουτυράκου (Πρωταθλήτρια Ρομποτικής και Μέντορα των Plaisiobots), τον Σπύρο Κασάπη (Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο Princeton), τον Νίκο Λάριο (Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ) και τη Θεοδοσία Κωστάκη (PMO Director, SABO SA).

Από τη διαδικασία αξιολόγησης θα επιλεγούν οι νικήτριες μαθητικές ή φοιτητικές ομάδες, οι οποίες θα ταξιδέψουν στο διαγωνισμό που έχουν προεπιλέξει και εγγραφεί. Το concept του φετινού διαγωνισμού προβλέπει τη συμμετοχή των νικητών σε αναγνωρισμένης αξίας διεθνείς διαγωνισμούς, από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο, χρονικό διάστημα που πραγματοποιούνται οι παγκόσμιες διοργανώσεις ρομποτικής.

Η Πλαίσιο θα καλύψει το σύνολο των εξόδων που αφορούν στον εξοπλισμό των ρομπότ, το κόστος εγγραφής και συμμετοχής στους διαγωνισμούς καθώς και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ομάδων. Παράλληλα, οι ομάδες θα λάβουν mentoring & συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα προβολής των projects και των ίδιων ομάδων, καθώς και στη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την καλύτερη παρουσίαση της προσπάθειάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες : https://www.plaisio.gr/campaign/plaisiobots

Για δηλώσεις συμμετοχών : https://forms.plaisio.gr/team/plaisio/plaisiobots-therace4