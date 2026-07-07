Ο Χαράλαμπος Μπεκρής νέος πρόεδρος των Οινοποιών Βορείου Ελλάδος

Ο Χαράλαμπος Μπεκρής (Akrathos Newlands Winery), αναλαμβάνει την προεδρία της Ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» (ΕΝΟΑΒΕ), μετά την ομόφωνη εκλογή του από το νέο εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ξεκινά διετή θητεία με ορίζοντα τον Ιούνιο του 2028. Νέα αντιπρόεδρος εξελέγη η Μαριάνθη Γεροβασιλείου (Κτήμα Γεροβασιλείου) και διευθύνουσα σύμβουλος η Ελένη Σίντου (Zoinos Winery).

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, ο νέος πρόεδρος της ΕΝΟΑΒΕ, οινοποιός τρίτης γενιάς και ιδρυτής του οινοποιείου Akrathos Newlands Winery στη βορειοανατολική Χαλκιδική, υπογράμμισε στις πρώτες του δηλώσεις ότι ο αμπελοοινικός κλάδος βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο, αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες.

Όπως είπε, προτεραιότητα της νέας διοίκησης αποτελεί η ενίσχυση της συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα, τους φορείς του κλάδου και την Πολιτεία, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οινοποιίας. Παράλληλα, έθεσε ως βασικό άξονα τη συμμετοχή της νέας γενιάς οινοποιών και τη διατήρηση της συνεργατικής φιλοσοφίας που αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της Ένωσης.

Ο Χαράλαμπος Μπεκρής/ΑΠΕ ΜΠΕ

Κατά την αλλαγή της προεδρίας, η απερχόμενη πρόεδρος Ελένη Σίντου παρουσίασε το έργο της προηγούμενης διοίκησης από το 2024, με βασικό αποτύπωμα τη συνέχιση και ενίσχυση των θεσμικών δράσεων της ΕΝΟΑΒΕ. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται τα ΒορΟινά, οι οινοτουριστικές εκδηλώσεις «Ανοιχτές Πόρτες» και «Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού», η Παγκόσμια Ημέρα Ξινόμαυρου, οι θεματικές οινογευσίες, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και η λειτουργία του «The Wine Hub» στη Θεσσαλονίκη ως σημείου αναφοράς για το κρασί στη Βόρεια Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πορεία του διαγωνισμού «Thessaloniki Wine & Spirits Trophy», ο οποίος συνεχίζει να αναπτύσσεται με ενισχυμένη προβολή και αυξανόμενη συμμετοχή οίνων και αποσταγμάτων, καθώς και στις συνεργασίες της Ένωσης με πανεπιστήμια, επαγγελματίες του κλάδου και φορείς για επιστημονικές δράσεις και προγράμματα επικοινωνίας, οινοτουρισμού και έρευνας.

Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για την Ένωση, η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα επικοινωνίας της ΚΟΑ για την εσωτερική αγορά σε Ελλάδα και Κύπρο και προετοιμάζει το επόμενο κύκλο εκδηλώσεών της. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα ΒορΟινά Θεσσαλονίκης στις 19 Οκτωβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Ξινόμαυρου την 1η Νοεμβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού στις 8 Νοεμβρίου, τα ΒορΟινά Χριστουγέννων στις 7 Δεκεμβρίου, τα ΒορΟινά Αθήνας την 1η Φεβρουαρίου 2027, καθώς και ο 27ος διαγωνισμός «Thessaloniki Wine & Spirits Trophy» τον Μάρτιο του 2027 στη Θεσσαλονίκη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.