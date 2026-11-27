Στην Ευρυτανία επεκτείνεται το πρόγραμμα με την οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση, καθώς ο νομός γίνεται ο πρώτος της μη ακριτικής ηπειρωτικής Ελλάδας που εντάσσεται στην τρίτη φάση του προγράμματος δημογραφικής ανάπτυξης. Το μέτρο αφορά νοικοκυριά που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εύρεση εργασίας πριν από τη μετεγκατάσταση.

Την επέκταση του προγράμματος στη μη ακριτική ηπειρωτική Ελλάδα, με πρώτη την Ευρυτανία, ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Καρπενήσι, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Η υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισκέφθηκε το ΚΑΠΗ Καρπενησίου και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και συνομίλησε με πολίτες και εργαζομένους.

«Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την τρίτη φάση του προγράμματος δημογραφικής ανάπτυξης από την Ευρυτανία, καθώς είναι ο νομός που έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συρρίκνωση. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε περιφερειακές ενότητες της ακριτικής Βόρειας Ελλάδας. Πλέον το επεκτείνουμε και στη μη ακριτική ηπειρωτική Ελλάδα. Δίνουμε οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, με προκαταβολή 50%, ενώ δεν ζητάμε από τους πολίτες να έχουν βρει δουλειά πριν μετακομίσουν. Έχουμε ήδη δεχθεί 4.800 αιτήσεις, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον των πολιτών για μια νέα αρχή στην ελληνική περιφέρεια. Θέλουμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα σε όσους κατάγονται από το Καρπενήσι και επιθυμούν να επιστρέψουν, σε νέα ζευγάρια που θέλουν να μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά τους, σε ανθρώπους που αναζητούν καλύτερη ποιότητα ζωής. Θέλουμε το Καρπενήσι γεμάτο ζωή 365 ημέρες τον χρόνο, με περισσότερους μόνιμους κατοίκους, νέες οικογένειες και περισσότερα παιδιά στα σχολεία», υπογράμμισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Την υπουργό συνόδευσαν η βουλευτής Ευρυτανίας, Θωμαΐδα (Τζίνα) Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, και η γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη. Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, Αριστείδη Τασιό, τον δήμαρχο Καρπενησίου, Χρήστο Κακαβά, και τους αντιδημάρχους Αγράφων, Γιώργο Αθανασίου και Παναγιώτη Μπράζια, βρέθηκαν οι δημογραφικές προκλήσεις της περιοχής, οι πολιτικές του Υπουργείου για τη στήριξη των πολιτών και η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι δράσεις του Υπουργείου για τη στέγαση και τη στήριξη της οικογένειας έχουν ήδη ωφελήσει πολλούς κατοίκους της Ευρυτανίας. Μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου Ι» έχουν εκταμιευθεί εννέα στεγαστικά δάνεια ύψους 543.500 ευρώ και μέσω του «Σπίτι μου ΙΙ» δώδεκα δάνεια ύψους 770.600 ευρώ. Παράλληλα, έχουν χορηγηθεί 167 vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, συνολικής αξίας 389.695 ευρώ, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» έχουν εγκριθεί 66 επιμελητές και έχουν ενεργοποιηθεί 23 συμφωνητικά.