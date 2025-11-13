«Γνώριζε για τα κορίτσια»: Νέα θύελλα για τον Τραμπ από μηνύματα του Έπσταϊν - Όλες οι αποκαλύψεις

Νέες καταιγιστικές αποκαλύψεις για τη σχέση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, έφεραν τα στοιχεία που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί στην αμερικανική Βουλή χθες Τετάρτη (12/11), με το «φάντασμα» του θανόντος, καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, να ρίχνει συνεχώς βαριά τη σκιά του στον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ.

Επρόκειτο για τρεις ξεχωριστές, προηγουμένως άγνωστες, ανταλλαγές email που είχε ο Έπσταϊν το 2011, το 2015 και το 2019.

Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, ο Έπσταϊν συνομιλεί με την πρώην συνεργάτιδα και σύντροφό του, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία φέρεται να είχε διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στις «επαφές» του Έπσταϊν με νεαρά κορίτσια και στο κύκλωμα trafficking το οποίο είχε στήσει.

Φωτό: IMAGO / UPI Photo

«Θέλω να καταλάβεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ...», αναφέρει ο Έπσταϊν σε ένα από τα μηνύματα και αμέσως μετά αναφέρεται σε κάποιο θύμα -το όνομα του οποίου έχει σβηστεί από το δημόσιο κείμενο- λέγοντας «(το θύμα) πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του (με τον Τραμπ), δεν έχει αναφερθεί ποτέ».

Στην απάντησή της, η Μάξγουελ λέει: «Το σκέφτομαι αυτό».

Ένα δεύτερο μήνυμα, που έστειλε ο Έπσταϊν στον βιογράφο του Τραμπ, Μάικλ Γουλφ, τον Ιανουάριο του 2019, δείχνει ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ του είχε ζητήσει να αποχωρήσει από το Μαρ-α-Λάγκο, το πριβέ κλαμπ του Τραμπ στη Φλόριντα, το οποίο είναι αποκλειστικά για μέλη.

Όπως λέει ο Έπσταϊν, «δεν ήταν ποτέ μέλος» και προσθέτει για τον Τραμπ: «Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

«Να τον αφήσεις να κρεμαστεί»

Ένα τρίτο mail, που έστειλε ο Έπσταϊν στον Γουλφ τον Δεκέμβριο του 2015, ζητούσε τη συμβουλή του συγγραφέα σχετικά με τη διαμόρφωση μιας απάντησης για τον Τραμπ σε ερωτήσεις που δημοσιογράφος του CNN φέρεται να ετοιμαζόταν να του θέσει για τη σχέση τους.

«Αν μπορούσαμε να του δώσουμε μια απάντηση, ποια πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι;» ρωτάει ο Έπσταϊν. «Νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσεις να κρεμαστεί», απαντά ο Γουλφ.

Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

«Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ή δεν έχει πάει στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει πολύτιμο επικοινωνιακό και πολιτικό κέρδος. Μπορείς να τον κρεμάσεις με τρόπο που ενδεχομένως να σου δημιουργήσει θετικό όφελος...»

«Φυσικά, είναι πιθανό, όταν του ζητηθεί, να πει ότι ο Τζέφρι είναι ένας εξαιρετικός τύπος, έχει πετύχει μια άκομψη συμφωνία και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα έπρεπε να τεθεί εκτός νόμου σε ένα καθεστώς Τραμπ», λέει ο Έπσταϊν.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι γνώριζε τις δραστηριότητες του Έπσταϊν, οι οποίες περιλάμβαναν ένα κύκλωμα trafficking που «προμήθευε» έφηβες σε πλούσιους και ισχυρούς συνεργάτες του χρηματιστή. Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019 ενώ βρισκόταν υπό ομοσπονδιακή κράτηση, με την επίσημη αιτία θανάτου να είναι η αυτοκτονία.

Συστηματική ενημέρωση του Έπσταϊν για τον Τραμπ

Σε απάντησή τους, οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές κατηγόρησαν τους αντιπάλους τους ότι κάνουν «επιλεκτική» δημοσίευση στοιχείων και έφεραν, από την πλευρά τους, στην επιφάνεια 20.000 σελίδες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία δείχει ότι το προσωπικό του Τζέφρι Έπσταϊν τον κρατούσε συνεχώς ενήμερο για τα αεροπορικά ταξίδια του Τραμπ. Παράλληλα, από αυτό το υλικό φαίνεται ότι ο Έπσταϊν παρακολουθούσε τα νέα του πρώην φίλου του, χρόνια αφότου η σχέση τους διαταράχθηκε.

Οι περισσότερες συζητήσεις αφορούσαν τα ταξίδια του Τραμπ -ως προέδρου κατά την πρώτη του θητεία- καθώς αυτός και ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσαν συχνά τα ίδια αεροδρόμια.

Trump and Jeffrey Epstein partied together at both of Epstein’s mansions in Palm Beach and New York City. Trump had said they both liked young girls. 😡 pic.twitter.com/iYfpl5FzGu — Annie (@AnnieForTruth) November 26, 2023

Άλλα στοιχεία email μεταξύ του Έπσταϊν και συνεργατών του αφορούν ήσσονος σημασίας ζητήματα για την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις του Τραμπ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλές ανταλλαγές email, δείχνουν ότι ο χρηματιστής υποτιμούσε τον Τραμπ. Σε ένα mail του Δεκεμβρίου 2018, ο Έπσταϊν είπε στον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς ότι «ο Τραμπ (είναι) στα όρια της τρέλας. Απίστευτο, λίγα μέτρα πιο μακριά από τα όρια, αλλά όχι πολύ».

Τραμπ: «Θέλουν να αλλάξουν την ατζέντα»

Τα τρία επίμαχα μηνύματα του Έπσταϊν που βγήκαν στο φως, προκάλεσαν νέα «θύελλα». Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «προσπαθούν να αναδείξουν ξανά την απάτη του Τζέφρι Έπσταϊν, επειδή θα κάνουν τα πάντα για να εκτρέψουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα έχουν πάει στο shutdown και σε τόσα άλλα θέματα».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί «διαρρέουν επιλεκτικά email στα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης για να δημιουργήσουν ένα ψεύτικο αφήγημα προκειμένου να δυσφημίσουν τον πρόεδρο Τραμπ». Πρόσθεσε ότι το ανώνυμο θύμα που αναφέρεται στα email ήταν η αείμνηστη Βιρτζίνια Τζιούφρε -θύμα του Έπσταϊν και του (πρώην) πρίγκιπα Άντριου.

Για την Τζιούφρε, είπε η Λέβιτ, «ο πρόεδρος Τραμπ επανειλημμένα έχει πει ότι δεν εμπλέκεται σε καμία απολύτως παράβαση».

«Ο Τραμπ έδιωξε τον Τζέφρι Έπσταϊν από το κλαμπ του πριν από δεκαετίες επειδή ήταν αισχρός για τις γυναίκες υπαλλήλους του, συμπεριλαμβανομένης της Τζιούφρε», σημείωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου και πρόσθεσε: «Αυτές οι ιστορίες δεν είναι τίποτα περισσότερο από κακόβουλες προσπάθειες να αποσπαστεί η προσοχή από τα ιστορικά επιτεύγματα του προέδρου Τραμπ και κάθε Αμερικανός με κοινή λογική βλέπει ακριβώς αυτή την απάτη και την σαφή απόσπαση της προσοχής από το να λειτουργήσει ξανά η κυβέρνηση».