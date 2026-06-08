Νέος σεισμός στην Εύβοια: 3,6 Ρίχτερ νότια του Προκοπίου, έγινε αισθητός και στην Αττική

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Νέος σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στην Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Η δόνηση είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο νότια του Προκοπίου, ενώ έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Πάντως, από τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων στη Βόρεια Εύβοια, μετά τη σεισμική ακολουθία των τελευταίων 24 ωρών, 15 σπίτια καταγράφηκαν με σημαντικές ζημιές.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης είναι:



Αναθεωρημένη Λύση

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 08/06/2026 18:40:33.37

Μέγεθος : 3.6

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 38.6797

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 23.4215

Εστιακό Βάθος [km] : 12.3

Τοποθεσία : 8 Χλμ. ΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας