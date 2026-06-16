Νέος θάνατος κρατουμένου από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών - Δέκα νεκροί σε 70 μέρες

Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκαλεί ο νέος θάνατος κρατουμένου που συνδέεται με τις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων σε δέκα μέσα σε διάστημα περίπου 70 ημερών.

Όπως γράφει το pelop, το τελευταίο περιστατικό αφορά 52χρονο καταδικασμένο, ο οποίος βρισκόταν σε πενθήμερη άδεια που είχε λάβει για να μεταβεί στην Αθήνα. Ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος και κατέληξε, με τα ακριβή αίτια του θανάτου να αναμένονται από την προβλεπόμενη ιατροδικαστική διερεύνηση.



Πηγές αναφέρουν ότι ο 52χρονος αντιμετώπιζε κατά καιρούς προβλήματα υγείας. Θεωρείτο φιλήσυχος κρατούμενος και για τον λόγο αυτό λάμβανε τακτικά άδειες, ενώ είχε αναλάβει κοινωνική εργασία εντός των φυλακών, προσφέροντας υπηρεσίες ως βιβλιοθηκάριος.



Ο νέος θάνατος έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει την παρέμβαση των δικαστικών Αρχών. Η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη συνοδεύεται από τουλάχιστον 15 δικογραφίες, οι οποίες αφορούν τόσο τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι κρατούμενοι όσο και καταγγελίες για πιθανές παραλείψεις στη λειτουργία του καταστήματος κράτησης.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται αναφορές για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός των φυλακών. Οι καταγγελίες ενισχύθηκαν μετά από πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, αυτοσχέδια όπλα, κινητά τηλέφωνα και άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ακόμη και ναργιλέδες.



Η συχνότητα των θανάτων έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στους κύκλους της σωφρονιστικής κοινότητας. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που γνωρίζουν τη λειτουργία των φυλακών Αγίου Στεφάνου, κατά τις προηγούμενες δύο δεκαετίες είχαν καταγραφεί συνολικά έξι θάνατοι κρατουμένων, αριθμός που πλέον έχει ξεπεραστεί μέσα σε λίγους μόνο μήνες.



Οι δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, εξετάζοντας κάθε υπόθεση ξεχωριστά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι θάνατοι οφείλονται αποκλειστικά σε παθολογικά αίτια ή αν υπάρχουν ευθύνες που συνδέονται με τις συνθήκες κράτησης και τη λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος.

