Νέος Βουτζάς: Εργαζόμενος καταπλακώθηκε από χώματα - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

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Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Νέο Βουτζά, όπου εργαζόμενος καταπλακώθηκε από χώματα κατά τη διάρκεια εργασιών σε δίκτυο αποχέτευσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ναρκίσσου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του εργαζομένου από τα χώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του marathonpress, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.