Ελλάδα Εργατικό Δυστύχημα Νέος Βουτζάς

Νέος Βουτζάς: Εργαζόμενος καταπλακώθηκε από χώματα - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ναρκίσσου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
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Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Νέο Βουτζά, όπου εργαζόμενος καταπλακώθηκε από χώματα κατά τη διάρκεια εργασιών σε δίκτυο αποχέτευσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ναρκίσσου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του εργαζομένου από τα χώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του marathonpress, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

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Ελλάδα Εργατικό Δυστύχημα Νέος Βουτζάς

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