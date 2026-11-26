Το νερό είναι απαραίτητο για κάθε κύτταρο του οργανισμού και παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της πέψης, της καρδιάς, των πνευμόνων και του εγκεφάλου. Η επαρκής ενυδάτωση, επομένως, δεν είναι απλώς μια καλή συνήθεια, αλλά βασική προϋπόθεση για την υγεία.

Πόσο νερό χρειάζεσαι, όμως, καθημερινά; Δεν υπάρχει μία απάντηση που να ισχύει για όλους, καθώς οι ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με το φύλο, τη σωματική δραστηριότητα και τις συνθήκες της καθημερινότητας. Οι γενικές οδηγίες μπορεί να κυμαίνονται από 6 έως 13 ποτήρια υγρών την ημέρα, ενώ οι Εθνικές Ακαδημίες Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής των ΗΠΑ συστήνουν περίπου 13 ποτήρια για τους άνδρες και 9 ή περισσότερα για τις γυναίκες.

Δες ποιες στιγμές της ημέρας πρέπει να βάλεις το νερό στην καθημερινότητά σου και πώς μπορείς να διατηρείς τον οργανισμό σου σωστά ενυδατωμένο.

