Σφοδρή νεροποντή στην Αθήνα - Πλημμύρα στους δρόμους, με alarm τα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό

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Έντονα είναι τα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν αυτή την ώρα την Αττική, με ισχυρή νεροποντή να εκδηλώνεται σε αρκετές περιοχές της Αθήνας.

Η σφοδρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει συσσώρευση υδάτων στους δρόμους, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου οι οδηγοί οδηγούν με alarm καθώς η ορατότητα είναι δύσκολη.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της Αττικής, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση έχει μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια και έχει προκαλέσει προβλήματα σε κατοίκους και οδηγούς.

Στο Περιστέρι, οι δρόμοι πλημμύρισαν, με μεγάλες ποσότητες νερού να έχουν συγκεντρωθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας εικόνα χειμάρρου.

«Ποτάμι» οι δρόμοι στο Περιστέρι ενώ η κακοκαιρία συνεχίζεται. pic.twitter.com/yrtdpeTxkq — Flash.gr (@flashgrofficial) July 24, 2026

Στην Πετρούπολη, η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από έντονη χαλαζόπτωση, ενώ τα ορμητικά νερά παρέσυραν κάδους απορριμμάτων στους δρόμους.

Flash.gr

Παράλληλα, στα Σεπόλια, ένα δέντρο έπεσε σε δρόμο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή.

Γιάννης Κέμμος/ Flash.gr

Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική - Πτώσεις δέντρων και πλημμυρικά προβλήματα

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η κακοκαιρία προκαλεί προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Μέχρι στιγμής, τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας έχουν δεχθεί περίπου 165 κλήσεις, με περίπου 60 από αυτές να αφορούν την Αττική.

Οι περισσότερες κλήσεις στην Αττική αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που συνοδεύουν τις έντονες βροχοπτώσεις.

Διακοπές κυκλοφορίας στην Αθήνα λόγω της κακοκαιρίας

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκαλεί η συσσώρευση υδάτων στην οδό Πειραιώς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, καθώς και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Παράλληλα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση, στην περιοχή του Πειραιά, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και πτώσης σκαλωσιάς.

Διακοπή κυκλοφορίας του Τραμ

Προβλήματα έχουν προκληθεί και στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, έχει διακοπεί η κυκλοφορία του Τραμ στον Πειραιά, με τα δρομολόγια της Γραμμής 7 να μην εκτελούνται στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος – Πειραιάς.