Νεσχάν Μουλαζίμ - Στέλιος Πολογεώργης: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με το νεογέννητο κοριτσάκι τους
Το ζευγάρι ζει την απόλυτη ευτυχία και μαζί με το μωράκι τους βάζουν μπρος για να γράψουν τη νέα και πιο χαρούμενη σελίδα της ζωής τους!
Όλα πήγαν καλά! Το μωράκι της Νεσχάν Μουλαζίμ χαίρει άκρας υγείας, η ίδια πάει από το καλό στο καλύτερο και ο σύζυγος και πατέρας Στέλιος Πολογεώργης δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένος αφού πλέον στο σπίτι του έχει τις δύο γυναίκες της ζωής του.
Θα ξεπεράσει το πρόβλημα
Η Νεσχάν και η νεογέννητη κόρη της πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο και μάλιστα η υπερήφανη μητέρα βγήκε περπατώντας αποδεικνύοντας πως έχει τη θέληση να ξεπεράσει το πρόβλημα με την οστεοπόρωση κύησης που της εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Τους προηγούμενους μήνες το μοντέλο δεν μπορούσε να λάβει θεραπευτική αγωγή εξαιτίας του εμβρύου που κουβαλούσε μέσα της και είχε φτάσει να κυκλοφορεί με αναπηρικό αμαξίδιο. Σε λίγο καιρό όλα αυτά που την ταλαιπώρησαν θα αποτελούν παρελθόν.
«Το πρόβλημα υγείας που είχα αντιμετωπίσει και έπρεπε να είμαι σε ακινησία, πλέον είναι πολύ καλύτερα. Τις τελευταίες δέκα ημέρες ήταν πολύ καλύτερα και τώρα είμαστε σε συζήτηση με τον γιατρό μου για να δούμε τι αγωγή θα ακολουθήσω για να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα με βάζουν να περπατάω, είτε με κρατάνε, είτε μόνη μου. Τώρα πια μπορώ να πάρω την αγωγή. Κάθε μέρα είμαι καλύτερα!», είπε σε δηλώσεις της στο «Happy day» αμέσως μετά τον ερχομό της κόρης της.