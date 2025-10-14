Νεσχάν Μουλαζίμ - Στέλιος Πολογεώργης: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με το νεογέννητο κοριτσάκι τους

Όλα πήγαν καλά! Το μωράκι της Νεσχάν Μουλαζίμ χαίρει άκρας υγείας, η ίδια πάει από το καλό στο καλύτερο και ο σύζυγος και πατέρας Στέλιος Πολογεώργης δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένος αφού πλέον στο σπίτι του έχει τις δύο γυναίκες της ζωής του.

Θα ξεπεράσει το πρόβλημα

Η Νεσχάν και η νεογέννητη κόρη της πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο και μάλιστα η υπερήφανη μητέρα βγήκε περπατώντας αποδεικνύοντας πως έχει τη θέληση να ξεπεράσει το πρόβλημα με την οστεοπόρωση κύησης που της εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

φωτογραφία NDP

Τους προηγούμενους μήνες το μοντέλο δεν μπορούσε να λάβει θεραπευτική αγωγή εξαιτίας του εμβρύου που κουβαλούσε μέσα της και είχε φτάσει να κυκλοφορεί με αναπηρικό αμαξίδιο. Σε λίγο καιρό όλα αυτά που την ταλαιπώρησαν θα αποτελούν παρελθόν.

«Το πρόβλημα υγείας που είχα αντιμετωπίσει και έπρεπε να είμαι σε ακινησία, πλέον είναι πολύ καλύτερα. Τις τελευταίες δέκα ημέρες ήταν πολύ καλύτερα και τώρα είμαστε σε συζήτηση με τον γιατρό μου για να δούμε τι αγωγή θα ακολουθήσω για να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα με βάζουν να περπατάω, είτε με κρατάνε, είτε μόνη μου. Τώρα πια μπορώ να πάρω την αγωγή. Κάθε μέρα είμαι καλύτερα!», είπε σε δηλώσεις της στο «Happy day» αμέσως μετά τον ερχομό της κόρης της.