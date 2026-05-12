Νεσχάν Μουλαζίν: «Άρχισα να περπατάω ένα μήνα μετά την γέννηση της κόρης μας»

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να μείνει έγκυος και την λαχτάρα της να γίνει μανούλα μίλησε η Νεσχάν Μουλαζίν στην εκπομπή «Super Κατερίνα και είπε αρχικά:

«Μου πήρε 3,5 χρόνια μέχρι να καταφέρω να μείνω έγκυος. Στο τέλος πέτυχε. Αυτό που θα πω στις γυναίκες που θέλουν πραγματικά να νιώσουν αυτή την αγάπη, που θέλουν να κάνουν παιδιά, να μη τα παρατάνε. Όταν ήμουν 4,5 μηνών έγκυος, έπαθα οστεοπόρωση κύησης. Στην αρχή ήμουν με «Π» και μετά, μέχρι να γεννήσω με αναπηρικό αμαξίδιο.

Ένα μήνα μετά τη γέννηση της κόρης μας, είχα αρχίσει να περπατάω. Τώρα είμαι εντελώς καλά. Δεν έχω κάποια βοήθεια. Δε θέλαμε καθόλου. Είμαστε εγώ και ο Στέλιος σε αυτό. Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι η μικρή. Το να το κάνω αυτό για το παιδί μου, δεν είναι θυσία».

Το πρώην μοντέλο εξομολογήθηκε: «Διανύω την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Ήθελα πάρα πολύ να γίνω μαμά, οπότε όλα μου φαίνονται πολύ ωραία. Δε γκρινιάζω για τίποτα. Και αϋπνίες να έχουμε, δε πειράζει, παιδάκι είναι, θα μεγαλώσει.

Ο άντρας μου τις πρώτες μέρες ήταν λίγο σαστισμένος. Από όταν έγινε 3,5 μηνών, που έχουν αρχίσει να επικοινωνούν, έχουν την καλύτερη σχέση. Σκεφτόμαστε να κάνουμε τη βάπτιση στο τέλος του καλοκαιριού. Θα την ονομάσουμε Νεσχάν-Αέλια. Αν όλα πάνε καλά, θα βαπτιστεί στη θάλασσα. Θέλουμε να το κάνουμε όπως βαπτιζόντουσαν παλιά οι Χριστιανοί».