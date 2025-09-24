Nespresso Hellas: Διπλασιασμός τζίρου την τελευταία πενταετία

Η Nespresso ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2024 καταγράφοντας για 5η συνεχόμενη χρονιά διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας η εξυπηρέτηση πελατών θεωρείται θεμελιώδης για την επιτυχία της Nespresso, καθώς στοχεύει στην προσφορά μοναδικών εμπειριών καφέ μέσω του δικτύου των Boutiques της στην Ελλάδα, όσο και τoυ ecommerce με καινοτόμες υπηρεσίες delivery για άμεση παράδοση των προϊόντων σε όλη τη χώρα.

Η ανάπτυξη αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική δέσμευση της Nespresso στην ποιότητα και τις προτιμήσεις του Έλληνα καταναλωτή. Η εταιρεία συνεχώς επενδύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, επεκτείνει το δίκτυο λιανικής, διασφαλίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαδικασίες της είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Μάλιστα η Nespresso Hellas αποτελεί ‘hub’ για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη διαχείριση χωρών όπως η Κύπρος, η Σερβία, η Κροατία, η Σλοβενία και η Βουλγαρία.

Ο Αντώνης Αυγερόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Nespresso Hellas SA, δήλωσε: "Η διψήφια ανάπτυξη για 5η συνεχόμενη χρονιά αντικατοπτρίζει την εξαιρετική δουλειά και τη δέσμευση όλης της ομάδας μας. Η Nespresso συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και την ποιότητα, θέτοντας την εξυπηρέτηση του πελάτη στο κέντρο όλων μας των ενεργειών. Η ανάπτυξη αυτή είναι αποτέλεσμα της προσήλωσής μας στη προσφορά μοναδικών εμπειριών καφέ στον Έλληνα καταναλωτή."

Συνοπτικά τα αποτελέσματα: