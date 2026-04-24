Νετανιάχου: Διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκα σε θεραπεία

Με μακροσκελή ανάρτηση στα social media, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αποκάλυψε στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του, δηλώνοντας ότι έκανε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία για καρκίνο του προστάτη.



Αρχικά, είπε πως ολοκληρώθηκε η ετήσια ιατρική του αξιολόγηση και έπειτα αναφέρθηκε στην περίπτωση του καρκίνου του προστάτη, ο οποίος αρχικά έγινε αντιληπτός τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από σχετικές εξετάσεις. Ο όγκος κρίθηκε καλοήθης στην αρχή, όμως στη συνέχεια αποφασίστηκε ότι πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να ακολουθήσει θεραπεία, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σημείωσε.



Στο πλαίσιο της φετινής ιατρικής του αξιολόγησης, όλοι οι δείκτες για την φυσική του κατάσταση επιστρέφουν σε φυσιολογικά επίπεδα και μάλιστα οι καρδιολογικές εξετάσεις του ήταν πολύ καλές και δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα, παρά το γεγονός ότι ο Νετανιάχου έβαλε βηματοδότη τον Ιούλιο του 2023.

Επισήμανε: «Θα ήθελα να μοιραστώ τρία πράγματα μαζί σας. Πρώτον δόξα τω θεώ είμαι υγιής, δεύτερον είμαι σε άριστη φυσική κατάσταση, τρίτον είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα με τον προστάτη μου που αντιμετωπίστηκε πλήρως».