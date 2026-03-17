Νετανιάχου για εξόντωση Λαριτζανί: «Δίνουμε στους Ιρανούς την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους»

Σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ως «πρωτοφανές επίτευγμα» στα παγκόσμια στρατιωτικά χρονικά, το Ισραήλ ανακοίνωσε την εξόντωση κορυφαίων στελεχών του ιρανικού μηχανισμού στην καρδιά της Τεχεράνης.

Το μήνυμα Νετανιάχου προς τον ιρανικό λαό



Λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση της επιτυχίας της επιχείρησης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται κατηγορηματικός για τον στόχο των πληγμάτων: «Σήμερα το πρωί, εξοντώσαμε τον Αλί Λαριτζανί, τον αρχηγό μιας συμμορίας κακοποιών που στην πραγματικότητα κυβερνούν το Ιράν. Κλονίζουμε αυτό το καθεστώς με την ελπίδα να δώσουμε στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να απαλλαγεί από αυτό και να πάρει τη μοίρα στα χέρια του».

تبریک نوروزی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو برای مردم ایران



Prime Minister Benjamin Netanyahu’s greetings to the Iranian people on the occasion of Nowruz. pic.twitter.com/fVb0aTvhMZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026

Ποιοι έπεσαν νεκροί από τα ισραηλινά πυρά



Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, επιβεβαίωσε πως οι στοχευμένες επιθέσεις της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Τεχεράνη οδήγησαν στον θάνατο των:

Αλί Λαριτζανί: Γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και de facto ηγέτη του καθεστώτος.

Γολαμρεζά Σολεϊμάνι: Στρατηγού και διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, του κεντρικού μηχανισμού καταστολής στο Ιράν.

«Πήγαν να συναντήσουν στα βάθη της κόλασης τον Χαμενεΐ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κατς, προσθέτοντας πως η εντολή του πρωθυπουργού είναι η ανελέητη καταδίωξη των ηγετών του «καθεστώτος του τρόμου».

Η φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το πρωθυπουργικό γραφείο, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να χαμογελά στο τηλέφωνο μετά την ενημέρωση για την επιχείρηση, αποτυπώνει την πεποίθηση της Ιερουσαλήμ ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί σημείο καμπής για τη Μέση Ανατολή.

Διάλυση των υποδομών και διεθνείς προεκτάσεις



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις με μεγάλη ένταση, στοχεύοντας στρατηγικές υποδομές και ικανότητες εκτόξευσης πυραύλων. «Η Ισλαμική Επανάσταση διαλύεται», σημείωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας.

Οι εξελίξεις προκαλούν ήδη παγκόσμιο αντίκτυπο: Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας υπέβαλε την παραίτησή του λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως πετρελαιοφόρα άρχισαν ξανά, με μικρή ροή, να διασχίζουν το στρατηγικό πέρασμα στα στενά του Ορμούζ.



