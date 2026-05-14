Νετανιάχου κατά New York Times: Αγωγή για άρθρο περί σεξουαλικής βίας σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Νέα σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και τους The New York Times, μετά από άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας που αναφερόταν σε καταγγελίες περί εκτεταμένης σεξουαλικής βίας εις βάρος Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους νομικούς συμβούλους της κυβέρνησης να εξετάσουν «την αυστηρότερη δυνατή νομική δράση» κατά της εφημερίδας αλλά και του δημοσιογράφου Nicholas Kristof, ο οποίος υπέγραψε το επίμαχο άρθρο.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τους New York Times ότι «συκοφάντησαν τους στρατιώτες του Ισραήλ» και ότι επιχείρησαν να δημιουργήσουν «ψευδή εξίσωση» ανάμεσα στη Χαμάς και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Θα πολεμήσουμε αυτά τα ψέματα τόσο στο δικαστήριο της κοινής γνώμης όσο και στο δικαστήριο του νόμου. Η αλήθεια θα επικρατήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του.

Το άρθρο που προκάλεσε την οργή του Ισραήλ

Το δημοσίευμα των New York Times αναφερόταν σε μαρτυρίες Παλαιστινίων κρατουμένων και καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από Ισραηλινούς στρατιώτες, σωφρονιστικούς υπαλλήλους αλλά και εποίκους στη Δυτική Όχθη.

Μεταξύ άλλων, το άρθρο περιλάμβανε μαρτυρία Παλαιστινίου που υποστήριξε ότι υπέστη βιασμό από σκύλο - καταγγελία που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο Nicholas Kristof, βετεράνος αρθρογράφος των New York Times, έγραψε επίσης ότι «τα αμερικανικά δολάρια επιδοτούν τον ισραηλινό μηχανισμό ασφαλείας», υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ καθίστανται με αυτόν τον τρόπο συνένοχες σε τέτοιες πρακτικές.

Η απάντηση των New York Times

Οι The New York Times υπερασπίστηκαν το ρεπορτάζ μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος της εφημερίδας Charlie Stadtlander ανέφερε ότι οι αφηγήσεις των 14 ανδρών και γυναικών που μίλησαν στον Kristof διασταυρώθηκαν όπου ήταν δυνατόν με άλλους μάρτυρες, συγγενείς και δικηγόρους.

Όπως σημείωσε, «οι λεπτομέρειες ελέγχθηκαν εκτενώς μέσω διαδικασιών fact checking».

Μέχρι στιγμής, η εφημερίδα δεν έχει απαντήσει επισήμως στην απειλή αγωγής από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι αναφορές ΟΗΕ και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αλλά και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει ότι έχουν τεκμηριώσει περιστατικά σεξουαλικής βίας τόσο από πλευράς της Χαμάς όσο και από ισραηλινές δυνάμεις μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε πού και πότε θα κατατεθεί πιθανή αγωγή. Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που απειλεί νομικά τους New York Times. Τον Αύγουστο του 2025 είχε προαναγγείλει νέα αγωγή κατά της εφημερίδας για δημοσίευμα σχετικά με λιμό στη Γάζα, χωρίς όμως να προχωρήσει τελικά σε δικαστική ενέργεια.