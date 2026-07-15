Νετανιάχου κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία: «Ο Ερντογάν δεν πρέπει να πάρει αμερικανικά όπλα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Άγκυρα στηρίζει τη Χαμάς και κάλεσε τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν στην πώληση οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία.

Την αντίθεσή του στην προοπτική πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 και άλλων αμερικανικών οπλικών συστημάτων στην Τουρκία εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε αμερικανική ραδιοφωνική εκπομπή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Τουρκία διατηρεί σχέσεις με τη Χαμάς και, για τον λόγο αυτό, η Ουάσινγκτον δεν θα πρέπει να εγκρίνει την πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στην Άγκυρα.

«Δεν πιστεύω ότι πρέπει να πωλούνται όπλα στον Ερντογάν. Κατασκευάζει ήδη τα δικά του όπλα. Δεν πρέπει να του δοθεί τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη παρέμβαση του Νετανιάχου μέσα σε μια εβδομάδα κατά της πώλησης των F35 στην Τουρκία, ενώ το Σάββατο αναμένεται να επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο όπου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.