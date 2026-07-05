Νετανιάχου: «Κοινός μας στόχος με τον Τραμπ να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν»

Βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα όσο ο ίδιος παραμένει πρωθυπουργός του Ισραήλ εμφανίστηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας στο Fox News, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι μοιράζεται τον ίδιο στρατηγικό στόχο με τον Ντόναλντ Τραμπ.



Αναφερόμενος στις συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκουν την πλήρη εγκατάλειψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.



«Θέλουμε να δούμε το Ιράν να εγκαταλείπει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων. Θέλουμε να απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό και να διαλυθούν οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά πως, μετά τα πλήγματα που –όπως υποστήριξε– πραγματοποίησαν από κοινού Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις ώστε η διπλωματική πίεση να οδηγήσει στην επίτευξη αυτών των στόχων.



«Σεβόμαστε αυτή την προσέγγιση και ελπίζω να αποδώσει. Μπορώ όμως να πω με βεβαιότητα ότι, με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τόνισε.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επισημαίνοντας ότι αυτές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και πως θα τοποθετηθεί όταν υπάρξει τελικό αποτέλεσμα.

Ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι διατηρούν ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία.



«Όταν έχω κάτι να επισημάνω, το λέω ελεύθερα. Και όταν εκείνος έχει κάτι να μου πει, κάνει το ίδιο. Αυτό κάνουν οι φίλοι και οι σύμμαχοι μεταξύ τους», δήλωσε.



Κλείνοντας, επανέλαβε ότι ο βασικός κοινός στόχος Ισραήλ και ΗΠΑ είναι να μην αποκτήσει το Ιράν ούτε πυρηνικά όπλα ούτε τη δυνατότητα να τα κατασκευάσει, χαρακτηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ ηγέτη που «οδηγεί τον ελεύθερο κόσμο σε αυτή την κοινή προσπάθεια».