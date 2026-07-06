Νετανιάχου προς Τραμπ: Ανησυχία για Ερντογάν και αίτημα για μπλόκο στις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση της αντιισραηλινής ρητορικής του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή, ο Νετανιάχου ζήτησε επίσης από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, να μην προχωρήσει σε πωλήσεις προηγμένων οπλικών συστημάτων που θα ενίσχυαν τον εκσυγχρονισμό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.

Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα και της ευρύτερης έντασης με το Ιράν. Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών έχει ενταθεί τόσο σε διπλωματικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, με τον Ερντογάν να ασκεί ολοένα και πιο σκληρή κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση.



Παρά το κλίμα αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί στενές και προσωπικά φιλικές σχέσεις τόσο με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γεγονός που τον τοποθετεί σε ιδιαίτερα λεπτή διπλωματική θέση ενόψει της συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.



Η ισραηλινή πλευρά θεωρεί ότι οποιαδήποτε ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τουρκίας μέσω αμερικανικών εξοπλιστικών προγραμμάτων θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, γι’ αυτό και επιδιώκει να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη.