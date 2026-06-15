«Κλωτσάει» ο Νετανιάχου για τη συμφωνία: «Το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη ρήτρα για τον Λίβανο»

Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι στη διαφαινόμενη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, το Ισραήλ στέλνει το πρώτο σαφές μήνυμα αντίστασης στην Ουάσιγκτον: ο Λίβανος δεν μπορεί να μπει στο ίδιο πακέτο με την Τεχεράνη, αν αυτό σημαίνει ότι θα περιοριστεί η ισραηλινή δράση κατά της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το Ynet, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη λεγόμενη «λιβανική ρήτρα» της υπό διαμόρφωση συμφωνίας με το Ιράν.

Το μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού ήταν, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, κατηγορηματικό: το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τον Λίβανο και ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις θέσεις που κατέχει σήμερα, συνεχίζοντας να επιχειρεί κατά απειλών της Χεζμπολάχ.

Η θέση αυτή περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την καταστροφή υποδομών που το Ισραήλ αποδίδει στη Χεζμπολάχ, αλλά και την απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση κατά ισραηλινού εδάφους ή ισραηλινών δυνάμεων.

Τι είναι η «λιβανική ρήτρα»

Η «λιβανική ρήτρα» αφορά την προσπάθεια να ενταχθεί το μέτωπο του Λιβάνου στο ευρύτερο πλαίσιο της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν, η οποία, σύμφωνα με διεθνή μέσα, στοχεύει σε παύση των εχθροπραξιών, άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και έναρξη νέου κύκλου διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά και τις περιφερειακές εκκρεμότητες.

Για την Τεχεράνη και τους συμμάχους της, ο Λίβανος δεν είναι ξεχωριστό μέτωπο. Είναι μέρος της ευρύτερης σύγκρουσης με το Ισραήλ. Για το Ισραήλ, όμως, αυτή ακριβώς η «ενοποίηση των μετώπων» είναι κόκκινη γραμμή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Yedioth Ahronoth, ο Νετανιάχου τόνισε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία ιρανική επιβολή στον Λίβανο. Ανώτερες ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι, εάν ζητηθεί από το Ισραήλ να προχωρήσει σε αποχωρήσεις, θα χρειαστεί να αντισταθεί σθεναρά.

Με άλλα λόγια, η Ιερουσαλήμ θέλει να καταστήσει σαφές ότι μια συμφωνία Ουάσιγκτον - Τεχεράνης δεν μπορεί να μετατραπεί σε μηχανισμό πίεσης για περιορισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στον βορρά.

Πλήρης στήριξη από το καμπινέτ

Σύμφωνα με το ισραηλινό δημοσίευμα, οι δηλώσεις Νετανιάχου έτυχαν πλήρους υποστήριξης από τους υπουργούς κατά τη συνεδρίαση του καμπινέτ. Η εκτίμηση που μεταφέρεται από την ισραηλινή πλευρά είναι ότι ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τα συμφέροντα του Ισραήλ στο βόρειο μέτωπο και εξασφάλισε πολιτική κάλυψη για τη γραμμή που παρουσίασε στον Τραμπ.

Η στάση αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή. Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν εμφανίζεται να κινείται προς οριστικοποίηση, όμως αρκετά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ασαφή: τι ακριβώς προβλέπεται για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τι θα γίνει με τις κυρώσεις, πώς θα αντιμετωπιστεί το ιρανικό δίκτυο περιφερειακών συμμάχων και αν η Χεζμπολάχ θα ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς αποκλιμάκωσης.

Ακριβώς εκεί εντοπίζεται και η ισραηλινή ανησυχία. Το Ισραήλ φοβάται ότι μια συμφωνία που θα εμφανιστεί διεθνώς ως «παύση πυρός σε όλα τα μέτωπα» μπορεί να περιορίσει την ελευθερία του να πλήττει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ακόμη και όταν η Ιερουσαλήμ θεωρεί ότι υπάρχει άμεση απειλή.

Το μέτωπο της Χεζμπολάχ παραμένει ανοιχτό

Η ένταση στον Λίβανο δεν είναι θεωρητική. Το τελευταίο διάστημα, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ έχουν συνεχιστεί, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για εκεχειρία. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι η Χεζμπολάχ απέρριψε προηγούμενο σχέδιο εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στις κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου με αμερικανική διαμεσολάβηση, ενώ το Ισραήλ συνέχισε τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποσύρεται.

Για την κυβέρνηση Νετανιάχου, η παρουσία της Χεζμπολάχ κοντά στα βόρεια σύνορα αποτελεί απειλή που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο διπλωματικά. Για την Τεχεράνη, όμως, ο Λίβανος παραμένει κρίσιμος μοχλός πίεσης μέσα στη συνολική αντιπαράθεση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Αυτό κάνει τη «λιβανική ρήτρα» ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της συμφωνίας, καθώς αγγίζει τον πυρήνα της ισραηλινής στρατηγικής: το δικαίωμα του Ισραήλ να δρα στρατιωτικά όταν θεωρεί ότι απειλείται από τη Χεζμπολάχ.

Το μήνυμα προς την Ουάσιγκτον

Η παρέμβαση Νετανιάχου είναι ουσιαστικά μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Προς την Τεχεράνη, ότι το Ισραήλ δεν θα δεχθεί να χρησιμοποιηθεί ο Λίβανος ως αντάλλαγμα στη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Και προς την Ουάσιγκτον, ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένη την ισραηλινή συμμόρφωση σε όρους που δεν έχουν συμφωνηθεί απευθείας με την Ιερουσαλήμ.

Η διατύπωση «δεν δεσμευόμαστε» σημαίνει ότι το Ισραήλ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, ακόμη και αν ΗΠΑ και Ιράν επιχειρήσουν να παρουσιάσουν μια ευρύτερη συμφωνία αποκλιμάκωσης.

Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί ένα από τα πρώτα μεγάλα τεστ για τη συμφωνία Τραμπ - Ιράν: αν μπορεί πράγματι να κλείσει τα μέτωπα της περιοχής ή αν, από τον Λίβανο, θα φανεί ότι η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή παραμένει πιο εύθραυστη απ’ όσο δείχνουν οι ανακοινώσεις.