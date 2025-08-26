Νετανιάχου: Συγκαλεί υπουργικό συμβούλιο για την απελευθέρωση ομήρων – Οι Ισραηλινοί στους δρόμους

Στον απόηχο της διεθνούς κατακραυγής για την ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας την Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκαλεί το υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη, 26 Αυγούστου.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 4 μ.μ. και στο τραπέζι θα τεθεί η κατάσταση στη Γάζα και τα πιθανά σχέδια για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Το γραφείο του Νετανιάχου ενημέρωσε την εφημερίδα The Times of Israel ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, αλλά δεν διευκρίνισε εάν θα τεθεί το θέμα της κατάπαυσης του πυρός και της πρότασης για σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων, την οποία η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχεται την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, τα τοπικά εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Αυτό συμβαίνει καθώς ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την επίθεση κατά της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent. Δήλωσε ότι η πόλη θα καταστραφεί, εκτός αν η Χαμάς συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Η Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι τα σχέδια του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας δείχνουν ότι δεν μιλάει σοβαρά για κατάπαυση του πυρός. Ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός θα είναι ο «μόνος τρόπος» για την απελευθέρωση των ομήρων.

Στους δρόμους οι Ισραηλινοί: Ζητούν απελευθέρωση των ομήρων

Οι οικογένειες των Ισραηλινών απαιτούν από την κυβέρνηση να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς για να τερματιστεί ο πόλεμος και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Σημαντικοί δρόμοι, συμπεριλαμβανομένων των οδών 1 και 443, που συνδέουν το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ, έκλεισαν την Τρίτη λόγω των διαδηλώσεων.

Reuters

Reuters

Οικογένειες Παλαιστινίων εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας

Περισσότερες παλαιστινιακές οικογένειες εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας την Τρίτη, μετά από μια νύχτα ισραηλινών βομβαρδισμών στα προάστια της, ενώ οι Ισραηλινοί ξεκίνησαν μια ημέρα πανεθνικών διαδηλώσεων ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων και το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι ισραηλινοί αεροπορικοί και χερσαίοι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα και νωρίς την Τρίτη στα ανατολικά προάστια της Γάζας, Sabra, Shejaia και Tuffah, καθώς και στην πόλη Jabalia στα βόρεια, καταστρέφοντας δρόμους και σπίτια.

«Τους αποκαλούμε σεισμούς, θέλουν να τρομάξουν τους ανθρώπους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο Ισμαήλ, 40 ετών, κάτοικος της πόλης της Γάζας.

Reuters

Reuters

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν στην περιοχή για να εντοπίσουν όπλα και να καταστρέψουν τούνελ που χρησιμοποιούν οι μαχητές της Χαμάς.

Παρά τις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο εσωτερικό της χώρας και την διεθνή καταδίκη, το Ισραήλ ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα επίθεση στην πόλη της Γάζας, την οποία περιγράφει ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Λωρίδα της Γάζας τη Δευτέρα σκότωσαν τουλάχιστον 20 άτομα, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον 34 άτομα σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας και την Τρίτη, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, μεταξύ των οποίων 18 άτομα γύρω από την πόλη της Γάζας.