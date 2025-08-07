Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να προσαρτήσει τη Γάζα αλλά να τη θέσει υπό πλήρη έλεγχο

Την πρόθεσή του Ισραήλ να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό τη Λωρίδα της Γάζας αλλά όχι να την προσαρτήσει ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο Fox News και στο ινδικό πρακτορείο CNN-News18 σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 07/08.

«Έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε», σημείωσε ο Νετανιάχου όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της λωρίδας των 41 χιλιομέτρων. «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνούμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο. Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνήσουν σωστά, χωρίς να μας απειλούν, και [να δώσουμε] στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή», τόνισε μεταξύ άλλων ο Νετανιάχου.

FOX: Will Israel take control of all of Gaza?



NETANYAHU: We intend to pic.twitter.com/7fXkcbPeoy — Aaron Rupar (@atrupar) August 7, 2025

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε καθώς αναμένεται να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας το απόγευμα της Πέμπτης 07/08 σχετικά με το πιθανό σχέδιο της κυβέρνησης να καταλάβει τη Γάζα.

Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης-Στρατού

Η σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και τον ισραηλινό στρατό εκδηλώνεται καθώς ο ισραηλινός πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επόμενη φάση των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνει νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα και ζωνών όπου κρατούνται οι ισραηλινοί όμηροι ή όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις άμαχου πληθυσμού με τελικό στόχο την καθολική κατάληψη της λωρίδας της Γάζας.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο κάνουν λόγο για αυξημένη ένταση ανάμεσα στο ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας και την στρατιωτική ηγεσία.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ προειδοποίησε την Τρίτη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του μίνι συμβουλίου ασφαλείας την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο όσων ισραηλινών ομήρων έχουν απομείνει ζωντανοί στα υπόγεια τούνελ της Χαμάς και επανέλαβε ότι είναι αντίθετος με την καθολική κατάληψη και κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.