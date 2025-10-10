Νετανιάχου VS Τραμπ: Τι προβλέπουν τα άστρα για την συμφωνία κατάπαυσης πυρός

Στο άρθρο αυτό, αναλύουμε τους αστρολογικούς χάρτες του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Ντόναλντ Τραμπ, δύο ηγετών που πρωταγωνιστούν στις διεθνείς εξελίξεις. Μέσα από τη γλώσσα των πλανητών, ανιχνεύουμε τις προθέσεις τους, τις στρατηγικές κινήσεις και τις κατευθύνσεις που διαμορφώνουν το επόμενο διάστημα. Θα τηρηθεί πλήρως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή πρόκειται για έναν ακόμη τακτικό ελιγμό;

Ο Αστρολογικός Χάρτης του Μπενιαμίν Νετανιάχου



Ο ηγέτης που σκέφτεται ιδεολογικά, δρα επιθετικά και προβάλλεται διπλωματικά.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει γεννηθεί στις 21 Οκτωβρίου 1949, στις 10:30 το πρωί, στο Τελ Αβίβ. Είναι Ζυγός με Ωροσκόπο στον Τοξότη — ένας ηγέτης που σκέφτεται ιδεολογικά, δρα επιθετικά και προβάλλεται διπλωματικά.

Στον αστρολογικό του χάρτη κυριαρχεί πολυαστρία στον Ζυγό (Ήλιος, Σελήνη, Ερμής και Ποσειδώνας), φανερώνοντας χαρισματικό επικοινωνητή, με ικανότητα ισορροπίας και εξαιρετικό ταλέντο στη διαπραγμάτευση.

Το τετράγωνο Ήλιου – Δία: ο ιδεαλιστής στρατηγός

Πίσω από τη διπλωματική φινέτσα, το τετράγωνο Ήλιου στον Ζυγό με Δία στον Αιγόκερω αποκαλύπτει τον ιδεαλιστή στρατηγό: έναν ηγέτη που προβάλλει το πρόσωπο του διπλωμάτη, αλλά κινείται με ψυχρή πολιτική λογική. Η ένταση αυτής της όψης γεννά φιλοδοξία, υπερβολική αυτοπεποίθηση και την πεποίθηση ότι υπηρετεί έναν ανώτερο σκοπό, ακόμη κι όταν χρησιμοποιεί σκληρές μεθόδους. Έτσι, κάθε του συμβιβασμός είναι προμελετημένος ελιγμός και κάθε πράξη ειρήνης, στρατηγική κίνηση ισχύος.

Ο Άρης και ο Πλούτωνας στον Λέοντα: πάθος και εξουσία

Ο Άρης και ο Πλούτωνας από το ζώδιο του Λέοντα φανερώνουν έναν άνθρωπο με τεράστιες αντοχές, έντονο πάθος και αδιάκοπη ανάγκη κυριαρχίας. Είναι φύσει στρατηγός που δεν ανέχεται την αδυναμία, ούτε στους άλλους ούτε στον εαυτό του. Κινείται με αυτοπεποίθηση και ισχυρό ένστικτο επιβίωσης, ενώ πίσω από κάθε του απόφαση υπάρχει λεπτομερής προετοιμασία και τακτική. Ο Νετανιάχου δεν ενεργεί ποτέ αυθόρμητα· μελετά, υπολογίζει, αναλύει και έπειτα χτυπά, πάντα με στόχο τη διατήρηση του ελέγχου. Για εκείνον, η δύναμη δεν είναι μέσο αλλά σκοπός, και η πολιτική του δράση μοιάζει με αποστολή που υπηρετεί με φανατισμό και πίστη, σαν να έχει γεννηθεί για να την εκπληρώσει.

Ερμής – Ουρανός και Αφροδίτη – Κρόνος: ο ψυχρός διπλωμάτης

Ο Ερμής του σε τετράγωνο με τον Ουρανό αποκαλύπτει έναν νου κοφτερό, απρόβλεπτο και προκλητικό. Οι ιδέες του κινούνται έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια, ενώ η ρητορική του έχει τη δύναμη να ανατρέπει ισορροπίες και να αιφνιδιάζει αντιπάλους. Δεν ακολουθεί ποτέ τη γραμμή των άλλων· δημιουργεί τη δική του.

Παράλληλα, η Αφροδίτη του στον Τοξότη, σε τετράγωνο με τον Κρόνο στην Παρθένο, δείχνει πως ακόμη και στις συμμαχίες του λειτουργεί με ψυχρή λογική και υπολογισμένο ρεαλισμό. Κάθε σχέση ή συνεργασία έχει στρατηγικό σκοπό, και κάθε δέσμευση είναι επένδυση προς έναν μεγαλύτερο στόχο.

Η κατάπαυση του πυρός ως τακτικός ελιγμός

Η απόφαση για κατάπαυση του πυρός, μέσα από το πρίσμα του αστρολογικού του χάρτη, μοιάζει περισσότερο με ελιγμό παρά με παραχώρηση. Ο Νετανιάχου δεν σταματά για να ηρεμήσει, αλλά για να επανατοποθετηθεί. Ως Ζυγός επιλέγει τη διπλωματία, αλλά με Άρη–Πλούτωνα στον Λέοντα επιμένει στην κυριαρχία — κι έτσι η ειρήνη γι’ αυτόν είναι πάντα ένα προσωρινό μέσο επίτευξης του επόμενου στρατηγικού στόχου.



Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό, που σχηματίζεται στις 21 Οκτωβρίου — ανήμερα των γενεθλίων του — ενεργοποιεί ένα νέο κεφάλαιο στη διαδρομή του. Όχι ήρεμο, αλλά περίοδο ανασύνταξης, επανατοποθέτησης και σιωπηρής προετοιμασίας για το επόμενο πολιτικό του βήμα

Ο αστρολογικός χάρτης του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πολιτικός performer και η σκιά της ανατροπής

Ο Δίδυμος με Ωροσκόπο τον Λέοντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1946, στις 10:54 π.μ. στη Νέα Υόρκη. Είναι Δίδυμος με Ωροσκόπο στον Λέοντα, στην 29η μοίρα — επάνω στον βασιλικό αστέρα Regulus, δείκτη ισχύος, φήμης αλλά και ενδεχόμενης πτώσης όταν η εξουσία γίνεται αλαζονική. Ο χάρτης του αποκαλύπτει τον «πολιτικό performer»: έναν άνθρωπο που δρα θεατρικά, επικοινωνιακά και αφήνει το αποτύπωμά του στην ιστορία.

Πανσέληνος Δίδυμου–Τοξότη και Άρης στον Λέοντα

Γεννημένος με Πανσέληνο στον άξονα Δίδυμου–Τοξότη, ο Τραμπ ζει μέσα από το κοινό, την επιρροή και τη δημοσιότητα· εμπνέει ή διχάζει, αλλά πάντοτε μένει στο επίκεντρο. Ο Άρης στον Λέοντα, σε σύνοδο με τον Ωροσκόπο, του χαρίζει εκρηκτική αυτοπεποίθηση, μαχητικό λόγο και ανάγκη για ηγεμονία.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο Άρης του Τραμπ βρίσκεται στις ίδιες μοίρες με τον Άρη–Πλούτωνα του Νετανιάχου, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό και εκρηκτικό πεδίο μεταξύ των δύο ηγετών, όπου οι ισορροπίες είναι λεπτές και η θαυμασμός συνυπάρχει με την ένταση.

Ηλιακή Έκλειψη και Ουρανός: η αστάθεια της εξουσίας

Η Ηλιακή Έκλειψη του Φεβρουαρίου 2026 στον Υδροχόο, σχηματίζοντας όψη με τον Ουρανό από τον Ταύρο και ταυτόχρονα αντίθεση με τον Ωροσκόπο του Τραμπ, προμηνύει περίοδο έντονης αναταραχής και αναπροσαρμογής. Η πίεση αυτή θα εκδηλωθεί κυρίως στην εξωτερική πολιτική, με πιθανές αιφνίδιες αποφάσεις και αλλαγές στρατηγικής.

Παράλληλα, η επιστροφή του Ουρανού στο ζώδιο του Ταύρου, από τον Νοέμβριο του 2025 έως και τον Απρίλιο του 2026, ενισχύει αυτή τη δυναμική, προαναγγέλλοντας ρήξεις, ανατροπές και ξαφνικές στροφές στην πολιτική του ατζέντα και στις διεθνείς ισορροπίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μοιάζει περισσότερο με βήμα τακτικής επανατοποθέτησης παρά με οριστικό τέλος της έντασης, καθώς η αστάθεια και οι απρόβλεπτες μεταβολές θα συνεχίσουν να καθορίζουν το σκηνικό.

Τελική αποτίμηση

Με βάση τους αστρολογικούς χάρτες και των δύο ηγετών, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί σταθερή ή οριστική. Ο Νετανιάχου, πιεσμένος από την ανάγκη διατήρησης του ελέγχου, βλέπει την ειρήνη ως εργαλείο στρατηγικής, ενώ ο Τραμπ κινείται απρόβλεπτα, καθοδηγούμενος από κινήσεις τακτικής και αυτοπροβολής. Έτσι, η ισορροπία ανάμεσά τους είναι εύθραυστη — μια παύση στη σκακιέρα της ισχύος, που θα κρατήσει μόνο όσο εξυπηρετεί τα πολιτικά και προσωπικά τους σχέδια.