New York Times: Αυτοί είναι οι λόγοι που ο Πούτιν θα απορρίψει το σχέδιο που παρουσίασε ο Ζελένσκι

Τους λόγους για τους οποίους ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν θα δεχτεί το νέο σχέδιο που παρουσίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ύστερα από τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα αναλύουν σε εκτενές δημοσίευμά τους οι New York Times.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, το νέο ειρηνευτικό σημείωμα δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ στους Ρώσους τον περασμένο Οκτώβριο.

Σε αυτό περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις ασφαλείας που θέλει το Κίεβο για να αποτρέψει μελλοντική ρωσική επίθεση, καθώς και σχέδια για την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου από τον πόλεμο έθνους.

Ωστόσο, από την πλευρά του, το Κρεμλίνο δεν θέλει να χάσει το «πάνω χέρι» που έχει αποκτήσει στο μέτωπο του πολέμου μετά από τις προελάσεις που έχει πραγματοποιήσει το περασμένο διάστημα επί ουκρανικού εδάφους. Έτσι, ένα νέο σχέδιο που είναι αντίθετο στα συμφέροντά του είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό.

«Αυτό είναι μια απόλυτη κοροϊδία», δήλωσε ο Αλεξέι Ναούμοφ, αναλυτής διεθνών υποθέσεων με έδρα τη Μόσχα, για το νέο ουκρανικό σχέδιο σε μια ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Η ιδέα είναι σαφής: Παρουσιάστε το στους Αμερικανούς ως “συμβιβασμό” και στη συνέχεια κατηγορήστε τη Ρωσία για την αποτυχία της» σημείωσε.

Οι κόκκινες γραμμές της Ρωσίας

Η Ρωσία επιμένει στις βασικές της θέσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θέτοντας ως προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις υπόλοιπες περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ και τον οριστικό αποκλεισμό της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Τη θέση αυτή επανέλαβε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην ετήσια συνέντευξη Τύπου του, δηλώνοντας ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει περιορισμένες «διευκολύνσεις», χωρίς όμως να εγκαταλείπει τον στόχο της πλήρους κατάληψης του Ντόνετσκ.

Το ζήτημα των εδαφών παραμένει το βασικό «αγκάθι» στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Το ουκρανικό ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει πλήρη αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από σειρά ουκρανικών περιοχών, ενώ προτείνει αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο Ντόνετσκ μόνο υπό τον όρο αμοιβαίων αποσύρσεων. Ρώσοι αναλυτές εκτιμούν ότι η απουσία ουσιαστικών εδαφικών συμβιβασμών καθιστά το σχέδιο δύσκολα αποδεκτό από τη Μόσχα.

Παρά τις οικονομικές πιέσεις και τις δυτικές κυρώσεις, η Ρωσία εμφανίζεται να θεωρεί ότι ο πόλεμος παραμένει διαχειρίσιμος.

Εξάλλου, το Κρεμλίνο ελέγχει ήδη περίπου τα τρία τέταρτα του Ντόνετσκ και, με τον σημερινό ρυθμό επιχειρήσεων, θα μπορούσε να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή μέσα σε ενάμιση χρόνο. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη στρατολόγηση εκατοντάδων χιλιάδων νέων φαντάρων ενισχύει την ικανότητα της χώρας να συνεχίσει τη σύγκρουση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι διπλωματικές αντιπαραθέσεις θα συνεχιστούν, με το Κρεμλίνο να αντιμετωπίζει τις συνομιλίες κυρίως ως εργαλείο στρατηγικής και όχι ως πραγματικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου.