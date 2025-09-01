New York Times: Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά ταξιδιωτικά έγγραφα, ανέφερε σε δημοσίευμά της η εφημερίδα New York Times.

Μάλιστα, όπως επιβεβαίωσε και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ήδη από την Παρασκευή, οι ΗΠΑ άρχισαν να αρνούνται και να ανακαλούν βίζες σε μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) ενόψει της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Οι περιορισμοί πλέον πάνε πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι ίσχυε ως τώρα, για τους επισκέπτες από τη Λωρίδα της Γάζας. Εμποδίζουν Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν στην αμερικανική επικράτεια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς, εξηγείται στο δημοσίευμα.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Είναι προς το εθνικό μας συμφέρον...»

Πριν από δυο εβδομάδες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε πως αναστέλλει την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας καθώς κάνει «πλήρη και διεξοδική» επανεξέταση των αιτήσεων, απόφαση που καταδικάστηκε από οργανώσεις που υπερασπίζονται τους Παλαιστίνιους ή ευρύτερα την παλαιστινιακή υπόθεση.

«Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν σαφής: Είναι προς το εθνικό μας συμφέρον να θεωρήσουμε την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και την Παλαιστινιακή Αρχή υπόλογες για τη μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις τους και για την υπονόμευση των προοπτικών για ειρήνη», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.

Το εν λόγω μέτρο έρχεται να ευθυγραμμίσει ακόμη περισσότερο την κυβέρνηση Τραμπ με την κυβέρνηση Νετανιάχου στο Ισραήλ, η οποία απορρίπτει σθεναρά ένα παλαιστινιακό κράτος.