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Νίκαια: Η στιγμή που ληστής «αδειάζει» ζαχαροπλαστείο – Τον κυνήγησε υπάλληλος με τη σφουγγαρίστρα

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, η οποία αποτύπωσε καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη αλλά και την αντίδραση της υπαλλήλου.

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Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/7) σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια όταν ένας άγνωστος εισέβαλε στο κατάστημα και, υπό την απειλή όπλου, επιχείρησε να αρπάξει χρήματα από το ταμείο. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, η οποία αποτύπωσε καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη αλλά και την αντίδραση της υπαλλήλου.

Το συμβάν σημειώθηκε χτες, στις 22:45 σε ζαχαροπλαστείο επί της οδού Πέτρου Ράλλη. Ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε προς το ταμείο. Αφού έβγαλε από το τσαντάκι του ένα πιστόλι, απείλησε την υπάλληλο και της ζήτησε να του παραδώσει τις εισπράξεις.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιεύει ο FLASH καταγράφονται οι στιγμές που η υπάλληλος αντιλαμβάνεται ότι το όπλο είναι μάλλον ψεύτικο. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, αρπάζει τη σφουγγαρίστρα που κρατούσε και με αυτήν προσπάθησε να απωθήσει τον δράστη, αναγκάζοντάς τον να απομακρυνθεί από το ταμείο.

Παρά την αντίδραση της υπαλλήλου, ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει μέρος των χρημάτων από το ταμείο και στη συνέχεια να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, αξιοποιώντας υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

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