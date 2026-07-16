Νίκη για Σάντσεθ και Πουτζδεμόν: Η ΕΕ επικυρώνει την αμνηστία στους Καταλανούς αυτονομιστές

Σημαντική πολιτική και νομική εξέλιξη για την Ισπανία αποτελεί η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον νόμο περί αμνηστίας στους Καταλανούς αυτονομιστές.

Το ευρωπαϊκό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ρύθμιση δεν παραβιάζει βασικές διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα για τον ηγέτη του καταλανικού κινήματος ανεξαρτησίας, Κάρλες Πουτζδεμόν.

Η απόφαση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του στην Ισπανία, έπειτα από χρόνια αυτοεξορίας στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντική πολιτική επιτυχία για τον πρωθυπουργό της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ.

Πολιτική δικαίωση για την κυβέρνηση Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε συμφωνήσει στην παροχή αμνηστίας προς τους Καταλανούς αυτονομιστές προκειμένου να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική στήριξη που χρειαζόταν για να παραμείνει στην εξουσία μετά τις εθνικές εκλογές του 2023.

Η συμφωνία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ισπανίας, με την αντιπολίτευση να αμφισβητεί τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Ωστόσο, η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύει τη θέση της κυβέρνησης Σάντσεθ ότι ο νόμος είναι πλήρως συμβατός με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, αναφέρει το Politico.

Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή ο Πουτζδεμόν

Η απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον Κάρλες Πουτζδεμόν, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την Ισπανία μετά την αποτυχημένη προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης της Καταλονίας το 2017.

Η επικύρωση της αμνηστίας περιορίζει τα νομικά εμπόδια που αντιμετωπίζει και ενισχύει τις πιθανότητες επιστροφής του στη χώρα, όπου παραμένει κεντρικό πρόσωπο του καταλανικού αυτονομιστικού κινήματος.

Η υπόθεση, πάντως, εξακολουθεί να έχει έντονο πολιτικό φορτίο, καθώς η καταλανική κρίση παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της σύγχρονης ισπανικής πολιτικής ζωής.

Carles Puigdemont EPA/OLIVIER MATTHYS

Η απόφαση της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης δίνει νέα ώθηση στην κυβέρνηση Σάντσεθ, η οποία υπερασπιζόταν εξαρχής ότι η αμνηστία αποτελεί εργαλείο πολιτικής αποκλιμάκωσης και συμφιλίωσης.

Παράλληλα, ενισχύει τη θέση των Καταλανών αυτονομιστών, οι οποίοι θεωρούν ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη νομιμότητα της πολιτικής συμφωνίας που οδήγησε στην ψήφιση του νόμου.

Η απόφαση αναμένεται πλέον να επηρεάσει τις επόμενες κινήσεις τόσο της ισπανικής κυβέρνησης όσο και του ίδιου του Πουτζδεμόν, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ισπανία.