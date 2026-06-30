Νίκη Κάρτσωνα: «Είναι τεράστια απώλεια να χάνεις τη μαμά σου - Κλαίω κάθε βράδυ και της ζητάω συγγνώμη»

Συγκλόνισε η Νίκη Κάρτσωνα όταν μιλώντας για την απώλεια της μητέρας της αποκάλυψε πράγματα που πολύς κόσμος έχει νιώσει όταν χάνει τους γονείς του. «Είναι δύσκολο να ανοίξω συζήτηση για τη μαμά μου, γιατί είναι τεράστια απώλεια να χάνεις τη μαμά σου, μια τόσο καλή μαμά… Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη, γιατί κάθε μέρα κλαίω και ξέρω ότι καμία μαμά δεν θέλει τα παιδιά της να κλαίνε. Κάθε μέρα στενοχωριέμαι, κάθε μέρα κλαίω, κάθε βράδυ της λέω σ’ αγαπώ, συγγνώμη που έκλαψα και σήμερα.

Μας λείπει πάρα πολύ κι ας ήταν η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, κι ας ήθελε να φύγει. Έφυγε σε μια στιγμή που ήθελε η ίδια να φύγει γιατί είχε κουραστεί... Είναι τεράστια απώλεια. Αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι η αγκαλιά της, το χαμόγελό της και το ότι τρώγαμε μαζί τις Παρασκευές… Δεν θα ξαναπείς τι λέξη μαμά, ξέρεις τι είναι αυτό», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day».

«Του είπα τον καναπέ τον ξεχνάς»

Η Κάρτσωνα μίλησε επίσης και για τα 31 χρόνια κοινής πορείας που έχει με τον σύζυγό της και πρώην μπασκετμπολίστα, Νίκο Χατζή. «Εννοείται πως και ο Νίκος θέλει να επιστρέψουμε στην Καλαμάτα και το περιμένει πώς και πώς. Είναι η στιγμή να βάλουμε την απόλαυση στη ζωή μας και για τους δύο. Είναι έξυπνος άντρας, μου κάνει τα χατίρια. Περνάω πολύ ωραία με τον Νίκο, έχουμε χιούμορ στη σχέση μας, είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ο Νίκος είναι αυτό που θα ήθελα να είμαι, χωρίς να έχω κάνει όλα αυτά που έχω κάνει και πάλι δεν τον φτάνω. Είμαστε μαζί από το 1995. Όταν σταμάτησε το μπάσκετ, δεν τον άφησα να κάτσει λεπτό. Του είπα τον καναπέ τον ξεχνάς, θα βρεις μια δουλειά, όποια δουλειά είναι αυτή.

Ο γιος μου Φίλιππος ασχολείται με το μπάσκετ, θέλει πολύ να το ακολουθήσει. Είναι ένα δώρο για μένα, το μεγαλύτερο δώρο που μου έκανε ο Θεός για να καταλάβω πόσο με αγαπάει. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα, είναι αυτός που με έκανε να θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος».