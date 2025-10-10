Νίκη Παλληκαράκη: «Ήταν συνειδητή απόφαση να μην κάνω παιδιά»

Το θέμα της πίεσης που υφίστανται οι γυναίκες στην ελληνική κοινωνία για το ότι επέλεξαν να μην γίνουν μητέρες έθιξε η Νίκη Παλληκαράκη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς».

«Δεν είναι εύκολα αποδεκτό»

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ακόμη και η ίδια σου η οικογένεια να μην σε πιέσει να κάνεις παιδιά, θα νιώσεις πίεση από τον κοινωνικό περίγυρο που με τον τρόπο του θα σε βάζει στη διαδικασία να απολογείσαι για την επιλογή σου! «Ήταν συνειδητή απόφαση να μην κάνω παιδιά. Η γυναίκα πρέπει πάντα να απολογηθεί ειδικά γι’ αυτό το ζήτημα.

Συνέχεια αισθάνομαι ότι κάποιος με κοιτάζει περίεργα και θέλει να απολογηθώ γι’ αυτήν την απόφαση. Από νέα που είσαι σου λένε τι; Μεγαλώνοντας με κοιτάνε και λένε αχ, την καημένη, μήπως δεν μπορούσε; δεν ήθελε; Δεν είναι εύκολα αποδεκτό.

«Κουβαλούσα τραύματα»

Η ιδιότητα της γυναίκας πάντα είναι στο γιατί δεν έκανε παιδί και πρέπει να απολογηθεί γι’ αυτό. Γενικά οι αποφάσεις μου είναι μελετημένες από εμένα πάρα πολύ. Και επειδή το θεωρώ σπουδαίο πράγμα να κάνει κανείς παιδιά και οικογένεια, δεν μου ήταν εύκολο.

Κουβαλούσα θέματα, κουβαλούσα τραύματα που δεν ήθελα να ζήσουν τα παιδιά. Ήταν πολύ συνειδητή η επιλογή μου! Και πρέπει να είναι μια συνειδητή απόφαση και από τη γυναίκα και από τον άντρα. Και οι γονείς να μην σε πιέζουν να κάνεις παιδιά, το νιώθεις από τον περίγυρο!»