Νίκη Παλληκαράκη: «Μου έχουν αρπάξει ρόλο μέσα από τα χέρια - Έσκουζα, έκλαιγα και χτυπιόμουν»

Η Νίκη Παλληκαράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Action 24 «Καλύτερα Αργά» και της Αθηναΐδας Νέγκα και μίλησε για τα όρια που βάζει στις συνεργασίες της και στους ανθρώπους που θέλουν να της επιβληθούν ή θα επιχειρήσουν να την παρενοχλήσουν! «Οι γυναίκες που έχουν υποστεί παρενόχληση, δεν πρέπει απλώς να μιλάνε, πρέπει άμεσα, εκείνη τη στιγμή, να παίρνουν θέση, να βάζουν όρια.

Αυτό ότι δεν κατάλαβα, ίσως μπορεί, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Είμαι λίγο απόλυτη σε αυτό. Μπορεί να εκφράζω τον εαυτό μου ότι τη δεδομένη στιγμή θα βάλω όρια, θα γίνω πάρα πολύ σκληρή. Δεν επιτρέπω τη θυματοποίηση!

«Η νοοτροπία μας αλλάζει»

Εμείς παίζουμε ώρες ολόκληρες με το νευρικό μας σύστημα, με τον ψυχισμό μας. Τον εκθέτουμε. Αλληλεπίδραση πολύ έντονη. Παρόλα αυτά επιμένω ότι η νοοτροπία μας αλλάζει. Βλέπεις ότι τα νεότερα παιδιά δεν επιτρέπουν πράγματα που συνέβαιναν παλαιότερα. Δηλαδή πεσίματα και φασιστικές συμπεριφορές, από τον μέγα αρχηγό γνώστη, που ήταν δεδομένες τότε.

Αν μιλήσουμε για ονόματα των μεγάλων θεατρανθρώπων, δεν ήταν αστεία τα πράγματα. Ήταν έτσι η εποχή όμως. Έτσι ήταν η πραγματικότητα, ίσως να ήταν και ανάγκη, δεν θέλω να γίνω απόλυτη. Ήταν οι εποχές που μπορεί να επέβαλαν κάτι άλλο, τις αυθεντίες που λέμε».

Ο ανταγωνισμός

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στους ρόλους που έτυχε να χάσει από άλλες πρωταγωνίστριες, που μάλιστα τους της πήραν μέσα από τα χέρια! «Έχει τύχει να μου αρπάξουν έναν ρόλο. Συνέχεια συμβαίνει αυτό, δεν σταματάει! Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα αυτά. Και να σου κλείνουν και την πόρτα. Πιο νέα, έσκουζα, έκλαιγα και χτυπιόμουν. Έλεγα, μα γιατί; Το παίρνεις πάντα πιο σοβαρά. Και δεν σταματάει ποτέ αυτό, αλλά αγνοείς, δεν κακιώνεις. Με το να κακιώσεις δίνεις θέση μέσα σου στον άλλο.

Πολλές φορές με απογοητεύουν οι συμπεριφορές των ανθρώπων. Αλλά απ' την άλλη είναι να αναφαίρετο δικαίωμα του άλλου να φέρεται όπως θέλει».