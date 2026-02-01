Νικηφόρος: «Όλοι πια είναι τραγουδιστές, παλαιότερα ούτε έξω από το στούντιο δεν θα περνούσαν»

Ο Νικηφόρος ήταν καλεσμένος του Νίκου Γρίτση στην «Αστερόσκονη» του Action 24 και μίλησε για το τραγούδι σήμερα, αλλά και τις υποχωρήσεις που και ο ίδιος κάνει για να είναι πιο αρεστός στο κοινό! «Όταν φτάσεις σε ένα σημείο που έχεις μια πορεία, υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα που πηγάζει από μέσα σου, αλλά και που δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ότι δεν σου έχουν δοθεί οι συνθήκες να δείξεις αυτό που είσαι. Οπότε περιμένει και ο κόσμος τι θα γίνει όταν θα συμβεί αυτό. Άρα το περιμένω και εγώ και δουλεύω για αυτό.

Δηλαδή, εμένα ο σκοπός μου είναι -χωρίς να θέλω να δείχνω έπαρση- να φτάσω στο σημείο που να ελέγχω απόλυτα το τι μπορώ να δώσω στον κόσμο με την έννοια των παροχών επί σκηνής, ώστε να μπορώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αλλά για να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου χρειάζεται και οι συνθήκες γύρω σου να είναι οι καλύτερες δυνατές. Μόλις φτάσω σε εκείνο το σημείο τότε θα νιώσω ότι ο κόσμος μπορεί να με δει πραγματικά και να με κρίνει για αυτό που είμαι, όπως είμαι, όπως το φαντάζομαι, τέλος πάντων.

Ζήλευα ανθρώπους που με μικρότερη καριέρα είχαν αυτή την αστερόσκονη, γιατί ήθελα κι εγώ σαν παιδί να το ζήσω. Εγώ πάντα έλεγα, «πω πω τώρα κάναμε αυτό, πρέπει τώρα να δώσουμε κι άλλο, ο κόσμος περιμένει από μας πράγματα» και δούλευα συνέχεια. Δεν μου βγήκε σε κακό βέβαια, αλλά κάποια φορά πρέπει και λίγο να ζεις το τώρα και να ευχαριστιέσαι και τους κόπους σου. Με μέτρο πάντα. Μεγάλωσα έτσι που είμαι πολύ γειωμένος και δεν μπορώ να ξεφύγω έστω και λίγο».

«Καλλιτέχνης είναι αυτός που δεν ταυτίζεται με τη μετριότητα»

«Έχουν πλέον τη δυνατότητα όλοι να βγάλουν ένα κομμάτι στα social, είτε στο YouTube, είτε στο TikTok και να ακουστούν. Μαζί με τους καλούς, μπορεί να ακουστούν και κάποιοι πάρα πολύ κακοί και να δημιουργήσουν κάτι. Μπορεί να ακουστούν άνθρωποι οι οποίοι τις παλιές εποχές, πριν και από τη δική μου, δεν θα πέρναγαν ούτε απέξω από το στούντιο. Ταυτόχρονα όμως, μπορεί και κάποιος που δεν είχε τον τρόπο να ακουστεί και το αξίζει να ακουστεί.

Ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος κρίνει τελικά. Είτε είναι κακό, είτε καλό το προϊόν αν του αρέσει, τι μπορώ να πω εγώ; Και είναι λάθος να βγαίνεις και να λες «κοίταξε τι πάθαμε στη σημερινή εποχή» και να μιζεριάζεις. Το θέμα είναι να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ. Και αυτό που μπορώ εγώ είναι να δίνω το καλύτερό μου εαυτό στον κόσμο.

Για μένα καλλιτέχνης είναι αυτός ο οποίος δίνει φως. Ο οποίος δεν ταυτίζεται με τη μετριότητα που μπορεί να υπάρχει, είτε στην αγορά, είτε στην κοινωνία, ώστε να είναι αρεστός, προσπαθεί να δώσει κάτι παραπάνω. Βέβαια, ζούμε σε μια εποχή που και η εμπορικότητά μας και η επιβίωση μας εξαρτάται από το hit, οπότε, προσπαθώ έτσι να μετριάσω το κακό.

Σε μια ολοκληρωμένη δουλειά θέλω να βάλω κάποια τραγούδια τα οποία φανταζόμαστε ότι μπορεί να κάνουν «θόρυβο» και μέσα σε αυτή να βάλω και «διαμάντια» που πραγματικά τα πιστεύω και πιστεύω ότι θα αλλάξουν και τον τρόπο που ακούει ο ακροατής ή αντιλαμβάνεται τη μουσική. Και αυτός είναι ο σκοπός μου ως καλλιτέχνη γενικότερα. Να φτάσω στο σημείο, να μπορώ να «επιβάλλω» τη μουσική μου, δηλαδή να περιμένει ο κόσμος να με ακούσει και να δώσω αυτό που πραγματικά θέλω. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι, χωρίς να προσβάλλω τον εαυτό μου, προσπαθώ όμως με κάποιο τρόπο να γίνομαι και εγώ λίγο πιο αρεστός, με κάποια πράγματα που ενδεχομένως και να μην τα είχα ένα δίσκο μου, δεν θα έχανα και κάτι. Αλλά τώρα, χωρίς να με ενοχλούν, λέω εντάξει, βάλει και αυτό».