Νικηφόρος: «Το σεξ είναι ευλογία, αν αφήσεις τα ταμπού στην άκρη θα το δεις σαν κάτι φυσιολογικό»

Ο Νικηφόρος μίλησε για την προσωπική του ζωή, αλλά και το σεξ και παραδέχτηκε πως πάνε πολλά χρόνια που έχει να υπάρξει σε σχέση. «Η μεγαλύτερή μου σχέση κράτησε επτά χρόνια και έκανε τον κύκλο της. Όταν γνωρίζεσαι με κάποιον στα 24 σου και χωρίζεις στα 31, δεν είστε πια οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλάζουν οι χαρακτήρες και ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, οπότε ο χωρισμός ήρθε φυσιολογικά», είπε στο περιοδικό ΟΚ.

«Είμαι μόνος εδώ και πέντε χρόνια. Στο τέλος θα με περάσουν για προβληματικό! Για να κάνω σχέση πρέπει να είμαι ερωτευμένος, δεν μου αρκεί να είναι πολύ όμορφη ή να κάνουμε ωραία παρέα. Αν δεν νιώσω ερωτευμένος, δεν θα προχωρήσω. Με τρομάζει η δέσμευση χωρίς λόγο, ή για κάλυψη ανάγκης συντροφικότητας ή κοινωνικών ταμπού».

«Μου αρέσει να μοιράζομαι αληθινές στιγμές»

Έχω φλερτάρει και μέσω των social media. Αν υπάρξει μια πρώτη επαφή, συνήθως σταματάω την κουβέντα και προτείνω να βρεθούμε από κοντά. Το προτιμώ.

Δεν είπα ποτέ ότι είμαι μοναχός, ούτε μονήρης. Μου αρέσει να μοιράζομαι αληθινές στιγμές. Το σεξ είναι ευλογία και ανθρώπινη ανάγκη βέβαια. Αν αφήσεις τα ταμπού στην άκρη, θα το δεις σαν κάτι φυσιολογικό. Είμαι πιο άνετος με τον εαυτό μου».