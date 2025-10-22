Νίκησε τον κακό εαυτό του, δεν νίκησε μια κόκκινη κι ένα πέναλτι... φαντάσματα

Δεν είναι εύκολο να διαλέξεις αν πρέπει να κλάψεις ή να γελάσεις με την απόδοση του Ολυμπιακού στην τιτανομαχία με τη Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ», άσχετα αν λέει... άλλα το τελικό σκορ και κρύβει αρκετά την αλήθεια της αναμέτρησης. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε πάλι με τις θετικές εντυπώσεις της μεγάλης προσπάθειας, καθώς σε ένα ακόμη παιχνίδι αντιμετώπισε τα ίσια ένα ευρωπαϊκό μεγαθήριο, αλλά την ώρα της κρίσης τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ διαιτητής και VAR!

Πάλεψε από το πρώτο λεπτό, έπαιξε στα ίσια, έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί, αλλά και πάλι η διαφορά κλάσης έπαιξε το ρόλο της σε αυτό το επίπεδο σε συνδυασμό με τα ατομικά λάθη που δεν έλειψαν για ακόμη μία φορά...

Είναι σημαντικό για το συγκρότημα του Μεντιλίμπαρ ότι με ενδεκάδα Αρσεναλ κοίταξε στα ίσια την ομάδα του Φλικ, αλλά είναι και πολύ στενάχωρο ότι ενώ επέτρεψε στους γηπεδούχους να κάνουν φάσεις με το σταγονόμετρο, δέχθηκαν δύο γκολ σε ισάριθμες κατεβασιές, με τους «μπλαουγκράνα», μάλιστα, να μην έχουν πατήσει τέρμα το γκάζι. Κι όλα αυτά πριν από την ανάπαυλα.

Ο Βάσκος τεχνικός εμπιστεύθηκε τους ίδιους που είχαν ξεκινήσει και στο «Εmirates», αλλά το σκορ άνοιξε ξανά νωρίς, χωρίς οι «ερυθρόλευκοι» να έχουν νιώσει ανάλογη καταιγίδα. Κι όταν μένεις πίσω στο σκορ μόλις στο 7', ενώ έχεις χάσει τεράστια ευκαιρία να προηγηθείς στα 20'' με το σουτ του Ποντένσε, από ένα καράβι κόντρες, δικαιώνεται ο «Μέντι» που φώναζε όλες τις προηγούμενες μέρες ζητώντας μεγαλύτερη συγκέντρωση και προσήλωση στο ανασταλτικό κομμάτι.

Δεν είναι τυχαίο ότι σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της UEFA, στο πρώτο μέρος οι «μπλαουγκράνα» έφτασαν σε πέντε τελικές και ο Ολυμπιακός σε τρεις, ωστόσο, οι επιθέσεις που εκδήλωσαν σε αυτό το διάστημα ήταν περισσότερες για τους φιλοξενούμενους (15 με 17).

Οταν, λοιπόν, οι δύο ομάδες πηγαίνουν στην ανάπαυλα με το σκορ στο 2-0, έχοντας δεχθεί γκολ που θα μπορούσες εύκολα να έχεις αποφύγει, δεν μπορείς να χαμογελάς, έστω κι αν προσπάθησες, έστω κι αν υπήρξαν στιγμές που έκλεισες κοτζάμ Μπαρτσελόνα στα καρέ της και πάλεψες να φτάσεις στην ισοφάριση όσο ακόμη το ματς ήταν στο 1-0.

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι αμελητέο το να μπαίνεις σε ένα παιχνίδι τέτοιου επιπέδου και να παλεύεις στα ίσια για τη νίκη, ακόμη κι όταν όλα είναι ανάποδα. Σε αυτή τη διοργάνωση, ωστόσο, όσο κι αν ο Ολυμπιακός έχει μεγαλώσει ως ευρωπαϊκό μέγεθος, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.

Παρά το βαρύ, ασήκωτο και σίγουρα υπερβολικό με βάση την εικόνα του πρώτου μέρους σκορ, ο Ολυμπιακός έβγαλε χαρακτήρα και αντέδρασε από το ξεκίνημα της επανάληψης, παίζοντας, μάλιστα, και χωρίς τον Τσικίνιο από το πρώτο μισάωρο, ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό θέμα στον προσαγωγό και πήρε τη θέση του ο Νασιμέντο.

Το γκολ του Ελ Κααμπί από το σημείο του πέναλτι στο 54', ενώ νωρίτερα ο Μαροκινός είχε σκοράρει και με το κεφάλι, αλλά είχε προηγηθεί η παράβαση που υποδείχθηκε μέσω VAR, έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, αλλά κάπου εκεί «καθάρισε» για τη Μπαρτσελόνα τρία λεπτά αργότερα ο διαιτητής.

Με μια αδιανόητη απόφαση, ο Ελβετός ρέφερι έδειξε δεύτερη κίτρινη στον Εσε στο 57', με τον Αργεντινό να έχει δεχθεί φάουλ, αλλά να τιμωρείται επειδή ο διαιτητής έκρινε ότι χτύπησε αντίπαλό του. Ήταν μια απόφαση-σκάνδαλο που δεν επέτρεψε ούτε στο VAR να παρέμβει, καθώς δεν ήταν απευθείας κόκκινη, αλλά δεύτερη κίτρινη.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον κακό εαυτό του πρώτου ημιχρόνου, αλλά πάνω που όρθωσε ανάστημα και πήγε να διεκδικήσει ακόμη και την ισοπαλία, ο διαιτητής του έκοψε τα πόδια! Κρίμα κι άδικο για μια ομάδα να βρίσκει τέτοια δύναμη να αντιδράσει και μια τέτοια απόφαση να κρίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Σα να μην έφτανε αυτό η Μπάρτσα πήρε και ανύπαρκτο πέναλτι λίγο αργότερα σε πέσιμο του Ράσφορντ προ του Τζολάκη, με τον Αγγλο στράικερ να επιδιώκει την επαφή και να εκμαιεύει τελικά την εισήγηση του VAR. Ακόμη και με δέκα παίκτες, ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν κι αυτό αν μη τι άλλο, κάπου θα τους βγει στο εγγύς μέλλον. Οταν παλεύεις, ωριμάζεις, γίνεσαι καλύτερος, πιο ανθεκτικός και κάποια στιγμή η τύχη θα χαμογελάσει...

Για πρώτη φορά, πάντως, είδαμε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε τόσο έξαλλη κατάσταση με διαιτητικές και VARίστικες αποφάσεις που ουσιαστικά έκριναν το αποτέλεσμα υπέρ των γηπεδούχων, όταν ο Ολυμπιακός φούλαρε μετά από το 2-1 για να ισοφαρίσει, ακόμη και να φέρει τούμπα το παιχνίδι.

Οι δύο αποφάσεις που έκριναν επί της ουσίας την εξέλιξη της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να παίζει με παίκτη λιγότερο από το 57', θύμισαν το προ ετών παιχνίδι με τη Ρεάλ στο Μπερναμπέου με τον Ρομπέρτο Κάρλος να αποκρούει ως τερματοφύλακας πάνω στη γραμμή και τον Γερμανό διαιτητή Μέρκ να δείχνει... κόρνερ!

Με τέτοια διαδοχικά... σκριν λογικό ήταν να φτάσουμε στο βαρύ 6-1, το οποίο, όμως, δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την εικόνα του αγώνα, αλλά και την προσπάθεια που έκαναν οι Πειραιώτες από το ξεκίνημα του β' μέρους μέχρι να τους... σφάξουν στο γόνατο! Από το 3-1 και μετά το παιχνίδι δεν χωράει κριτική.