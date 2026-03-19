Νικήτας Κακλαμάνης: Έρχεται ρητή απαγόρευση της βιντεοσκόπησης στη Βουλή

Αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής, με ρητή απαγόρευση της βιντεοσκόπησης εντός της Ολομέλειας, στις επιτροπές, αλλά και στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, προανήγγειλε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, στον απόηχο του χθεσινού επεισοδίου στην Ολομέλεια όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραψε με το κινητό της τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο πρόεδρος του Σώματος ανακοίνωσε πως μετά το Πάσχα έρχονται σημειακές αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής.

Όπως εξήγησε, όταν συντάχθηκε ο Κανονισμός της Βουλής, πριν από τέσσερις δεκαετίες επί Αλευρά, δεν υπήρχαν καν κινητά τηλέφωνα, επομένως δεν θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί η ρητή απαγόρευση βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης. Επεσήμανε ωστόσο, πως στον Ποινικό Κώδικα ήδη προβλέπεται η απαγόρευση βιντεοσκόπησης χωρίς συναίνεση.

Σε αυτό το κλίμα, ανακοίνωσε πως οι αλλαγές, οι οποίες βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία, θα αφορούν όχι μόνο την Ολομέλεια, αλλά και όλες τις επιτροπές όπως και τους διαδρόμους της Βουλής. Ακόμη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, οι αλλαγές στον Κανονισμό θα αφορούν και την αυστηροποίηση των ποινών σε παραπτώματα βουλευτών.