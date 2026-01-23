Νικήτας «καρφώνει» Κικίλια: «Οι υπουργοί να κοιτάνε τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοιχτές πόρτες»

Σαφείς αιχμές εις βάρος του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής άφησε ο πρόεδρος της Βουλής.

Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Νικήτας Κακλαμάνης απάντησε στονΒασίλη Κικίλια ο οποίος ζήτησε νωρίτερα δημοσίως, η Βουλή να «υιοθετήσει» το ανήλικο παιδί του σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρος Κυνουρίας λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

«Οι υπουργοί καλό είναι να κοιτάνε τα υπουργεία τους και να μην χτυπούν ανοιχτές πόρτες», σχολίασε με νόημα ο πρόεδρος της Βουλής, ρίχνοντας έτσι το «καρφί» του στον Βασίλη Κικίλια.

«Δεν με ενόχλησε κάτι. Όταν πληρώνει η Βουλή, οφείλουν να λένε για τη Βουλή. Δίνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο στα παιδιά, πέρυσι το κονδύλι ανήλθε σε περίπου 700.000 ευρώ», πρόσθεσε, ενημερώνοντας πως επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Βασίλη Κικίλια και πως αυτονοήτως η Βουλή θα στηρίξει και αυτό το παιδί.

Σύμφωνα εξάλλου με τον Νικήτα Κακλαμάνη από το 2010 η Βουλή με ομόφωνη απόφασή της «υιοθετεί», στηρίζει δηλαδή οικονομικά, τα τέκνα των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ ήδη από το 2011 το μέτρο επεκτάθηκε σε όλους τους ένστολους.

Όπως υπενθύμισε, για το πρώτο παιδί προβλέπεται ως βοήθεια το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως, για δυο παιδιά 18.000, για τρία παιδιά 21.000 και για άνω των τριών παιδιών 25.000 ευρώ. Εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν, η ενίσχυση διαρκεί μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Αυτή τη στιγμή η Βουλή «υιοθετεί» συνολικώς 69 παιδιά.

